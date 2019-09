Lukijalta: Satulavuoren koulun saatava jatkaa toimintaansa

Me Satulavuoren koulun oppilaat olemme järkyttyneitä koulumme hankalasta tilanteesta. Olemme kuulleet, että opetusministeri Li Andersson on allekirjoittanut asiakirjan, jonka perusteella kaikki me emme saisi enää jatkaa opiskelua Satulavuoren koulussa.

Tieto koulumme lupa-asiasta on stressannut meitä ja vienyt osalta meistä jopa yöunet. Huolemme on vaikeuttanut koulupäiviämme, koska emme pysty keskittymään ja olemaan stressaamatta.

On todella vaikea ajatus, että joutuisimme aloittamaan kaiken alusta jossain toisessa koulussa. Meitä on pompoteltu koulusta toiseen jo riittävästi!

Tämä tilanne on väärin meitä oppilaita kohtaan, koska kaikki erityislapset tarvitsevat Satulavuoren koulun palveluita.

Toivomme, että koulumme toiminta jatkuisi ennallaan. Miettikää, mitä meille oppilaille tapahtuu, jos Satulavuoren koulu ei enää saa auttaa meitä!

Satulavuoren oppilaskunnan hallitus