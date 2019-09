Lukijalta: Liikennemerkit riittävät Karjakadun läpiajokiellossa

Jani Sinokki sanoo (TS 6.9.) olevan perusteltua estää Karjakadun läpiajo fyysisillä esteillä ja lähikatujen katkaisulla kiertoteiden tukkimiseksi. Hän myös tietää tutkimattakin, että liikennemerkkien vaikutus kadun läpiajoon on olematon, vaikkei sitä ole edes kokeiltu.

Jo nyt Karjakadulla on hyvin toimiva kuorma-autojen läpiajokielto Vanhan Hämeentien ja Kalevantien välillä. Riittää, että se muutetaan kaikkia moottoriajoneuvoja koskevaksi. Kyllä suurin osa autoilijoista on lainkuuliaisia ja ne muut poliisi mielellään kouluttaa sellaisiksi.

Näin ei alueella asuvien elämää tarpeettomasti haitata tekemällä esteitä lähtevälle ja saapuvalle liikenteelle. Karjakadun liikenteestä sitä on 36 prosenttia eli noin 1 500 ajoneuvoa päivässä.

On selvää, että alueen asukkaita huolettaa autolla asioinnin vaikeutuminen. Liikennejärjestelyihin liittyviin tiedotustilaisuuksiin osallistuneista suurin osa näytti olevan kuudenkymmenen tai yli, jolloin asiointi ilman autoa voi jossain vaiheessa vaikeutua.

Itse asun Pääskyvuorenkadulla ja haluaisin vastakin asioida kilometrin päässä Hakakadulla olevassa ruokakaupassa. Olkapäitä ja jalkoja vihlovan nivelrikon vuoksi raskaiden kauppakassien raahaaminen kävellen ei kuitenkaan houkuttele. Nuorille ja terveille suon toki asioinnin kävellen, vaikka kyllä hekin enimmäkseen autolla ruokaostoksensa hakevat.

Ajoaikani ruokakauppaan on 2 minuuttia. Katujen sulkemisen jälkeen lyhin tie olisi Savitehtaankadun kautta, jolla matkalla on 7 liikennevaloa. Jos muuta liikennettä ei ole lainkaan, on ajoaika valojen ajoituksesta riippuen 8–10 minuuttia suuntaansa. Etenkin Savitehtaankatu on kuitenkin usein ruuhkaantunut. Nykyään siellä liikkuu Itäharjun liikennemallitarkastelun mukaan 14 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, läpiajokiellon jälkeen 17 900. Ruuhka-aikana sinne ei kannata edes lähteä, koska ajoaika voi moninkertaistua.

Mielestäni kiertotien käyttämisestä johtuva haitta kilometrin päässä olevassa kaupassa asiointiin olisi kohtuuton. Sama koskisi kaikkea asiointiani Hämeentien suuntaan.

Olen ollut Itäharjun omakotiyhdistyksen jäsen jo yli 30 vuotta, mutta tietooni ei ole tullut mitään katujen sulkemiseen liittyvää mielipidekyselyä. Onkohan se tehty jossain valikoidussa tai suljetussa sisäpiirissä?

Muualla liikenteen ohjaamiseen käytetään liikennemerkkejä ja opasteita. Asuinalueen sisällä olevien vanhojen katuyhteyksien katkaiseminen puomeilla ja betoniporsailla on erikoinen ja ylimitoitettu toimenpide.

Tapio Korhonen