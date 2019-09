Lukijalta: Turku – suljettu maanantaisin

Turku alkaa olla ravintolakulttuuristaan tunnettu paikka. Paitsi maanantaisin.

Ravintolatyö on raskasta. Työaikalakikin asettaa erilaisia sääntöjä vapaapäivistä. Mikäli matkailua ja erityisesti liikematkailua halutaan Turussa kehittää, olisi kuitenkin hyvä, että työmatkalla olijalle olisi viikon jokaisena päivänä vähän edustavammallekin ruokailulle puitteita.

Yritin varata illaksi 2. syyskuuta kaikista tuntemistani ravintoloista pöytää. Ne olivat kaikki suljettuna maanantaisin.

Päädyimme illalliselle pieneen ketjusushipaikkaan, joka oli kyllä oikein mukava. Saimme asiat hoidettua ja vatsamme täyteen, mutta turkulaiset gourmetosaamistaan korostavat yrittäjät menettivät useita satoja euroja.

Ravintola- ja matkailuliiketoiminta on korostetusti palvelualaa. Se tarkoittaa, että jokainen toimintatunti tuskin on voitollinen, ja asiakkaita pitää palvella myös silloin, kun se on hankalaa. Asiakas, jonka takia ravintolaa ei pidetä auki, ei luultavasti tule takaisin.

Janne Huttunen