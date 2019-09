Lukijalta: Omistajaohjauksen ongelmat käytävä läpi systemaattisesti

Viime kuukausina on virinnyt – aiheellisesti – keskustelua useiden valtion hallitsemien yhtiöiden palkka- ja palkitsemisjärjestelyistä sekä siitä, miten niiden toiminta on sopusoinnussa yhtiöiden toimialan tavoitteiden kanssa.

Johtajien palkat ovat pitkään nousseet nopeasti suhteessa muuhun henkilöstöön. Puhumattakaan siitä, että samaan aikaan on toteutettu henkilöstön vähennyksiä ja tehty palkanalennuksia. Puheet huonosta johtamisesta eivät myöskään ole harvinaisia.

Eniten esillä olleet Posti ja Veikkaus eivät ole yksittäistapauksia. Siksi niiden toiminnan yhteydessä esille tulleet ongelmat pitäisi nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, joka on rakentunut nykyisen kaltaiseksi useamman vuosikymmenen aikana.

Ei siis riitä, että otetaan aikalisä ja arvioidaan yhden tai kahden yrityksen epäonnistunutta (esimerkiksi Veikkauksen mainoskampanja) politiikkaa ja tehdään korjausliikkeitä.

Koko omistajaohjauksen kattama alue pitäisi käydä läpi systemaattisesti. Erityisen kiinnostavaa olisi selvittää se päätöksentekoketju vuosien varrelta, joka on johtanut nykyisen palkitsemisjärjestelmään. Samalla voisi arvioida, olisiko hallinnossa keventämisen varaa. Ovatko esimerkiksi hallintoneuvostot tarpeellisia?

Kun käydään läpi yhtiöiden historiaa ja selvitetään valittujen linjausten ja päätösten taustoja, ei voida sivuuttaa sen tarkastelua, keitä on toiminut niiden hallituksissa.

Yksi silmään pistävä havainto on niin kutsuttujen hallitusammattilaisten suuri osuus. Vastaavasti hallintoneuvostoissa on poliitikkojen edustus huomattavan suuri.

Edellisten kohdalla voi kysyä viime viikkojen keskustelun valossa, onko substanssiosaajia liian vähän verrattuna hallitusammattilaisiin. Jälkimmäisessä tapauksessa näyttää kysymys olevan palkkiotehtävistä, joista maksetaan tehtävän vastuullisuuteen ja vaativuuteen nähden suuria – monien mielestä kohtuuttomia – korvauksia.

Nykyinen järjestelmä on syntynyt usean vuosikymmenen aikana. Viimeistään 1990-luvun loppupuolella voitti alaa ajatus, jonka mukaan valtion hallinnoimissa tehtävissä pitää tehokkuuden nimissä ottaa mallia yrityksistä, joihin oli muun muassa alettu lanseerata optio-ohjelmia, joiden ansiosta miljonäärien määrä nopeasti moninkertaistui, kuten uunituore Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimus Suomen rikkaimmista osoittaa.

Tämä politiikka kytkeytyi puolestaan uusliberalistisiin talousoppeihin, joita omaksuttiin maailmalta myös julkisen hallinnon kehittämiseen.

Valtion toimintojen yksityistäminen ja ulkoistaminen 2000-luvulla on ollut olennainen osa tätä muutosta. Sen aiheuttamia ongelmia yritetään nyt korjata sote-uudistuksen valmistelussa ja monella muullakin alueella.

Kun asiaa lähestyy päätöksenteon historian kautta, on selvää, että vastuu nykyisistä omistusohjauksen ongelmista lankeaa, joskin tietenkin erilaisin painotuksin, monille hallituksille.

Yhteistä muutokselle on ollut johdon ja henkilöstön tuloerojen kasvu, jonka tarpeellisuudesta ja vaikutuksista on olemassa erilaisia mielipiteitä. Mitä lähempänä yhteiskuntamme taloudellista ja poliittista eliittiä ollaan, sitä enemmän nykyinen politiikka on saanut ja saa kannatusta.

On yhtä aiheellista kuin tärkeääkin uskaltaa kysyä, kuinka paljon politiikan ja eliitin vastaisuudesta selittyy sitä kautta, että käytännöllisesti katsoen koko poliittinen päätöksentekokoneistomme on pitkän ajan kuluessa luonut palkitsemisjärjestelmän, joka on kansalaisten suuren enemmistön mielestä kiistattomasti epäoikeudenmukainen.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto