Lukijalta: Ilmastonmuutos uhkaa – onko keinoja estää sitä?

Brasilian Amazonasin sademetsät palavat. Tänä vuonna on palanut 73 000 neliökilometriä. Siperiassa oli kesällä valtava metsäpalo. Kaliforniassa on viime vuosina ollut suuria paloja.

Samaan aikaan napajäätiköiden ja Grönlannin mannerjäätiköt sulavat nopeammin kuin koskaan ennen. Koko maailmassa ilmaston lämpeneminen ja helleaallot sekä poikkeukselliset sääilmiöt rajumyrskyineen ja sateineen ovat lisääntyneet.

EU ja Suomi ovat eturivissä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että mahdollisuudet vaikuttaa maailman säiden ja ilmaston muutoksiin ovat pienet. Ja jokainen myös ymmärtää, että on pakko toimia ja tehdä jotain.

Greta Thunberg Ruotsista on mennyt valtameren yli purjealuksella puhumaan kansainväliseen ilmastokokoukseen. Teko on hieno mielenilmaisu ja vastalause maailman välinpitämättömyydelle. Ikävä todellisuus on, että sillä ei ole paljoakaan merkitystä.

Ainoat todelliset keinot ehkäistä ilmastonmuutosta ovat koko maailmaa koskettavia. Afrikan, Aasian ja Etelä- ja Pohjois-Amerikan sekä napajäätikköalueiden luonnon ja metsien tasapainon sekä uusiutumisen säilyttäminen on välttämätöntä. Luonnon biodiversiteetin ja eläin- ja kasvilajien säilyminen on elinehto koko maailmalle.

Realiteetit ja suhteellisuudentaju pitää säilyttää. Suomalaisten lihansyönnin tai metsähakkuiden vähentäminen voi olla hyvä asia, mutta se ei vaikuta koko maailman ilmastonmuutokseen yhtään mitään.

Suomen toiminta EU:n puheenjohtajamaana tai toimijana kansainvälisissä yhteisöissä on mahdollisuus nostaa asioita esille. Konkreettisin keino on kehittää ja viedä maailmalle teollisuuden ja teknologian ratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja ekologisia.

On hyvä asia, jos meidän kaikkien tietoisuus kulutuksen ja ravinnon merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä kasvaa. Jätteiden lajittelu, kierrättäminen ja uusiokäyttö ovat lyöneet itsensä läpi. Energiataloudessa mennään nopeasti kohti hiilivapaata energiaa. Näin Suomessa ja Pohjoismaissa.

Itämerikin on vihdoin puhdistumassa. Luonnonsuojelu ja saasteiden torjuminen on noussut tärkeäksi asiaksi.

Valtamerien kestokyky on pian äärirajoilla. Joka puolelta maailmaa meriin tulevat saasteet lisääntyvät jatkuvasti. Muoviroskien ja mikromuovien valtava lisääntyminen on koko maailman luonnon suurimpia uhkia. Asiantuntijoiden arvioissa maailman merissä voi olla muoviroskia enemmän kuin kaloja jo 2050-luvulla. Ja samaan aikaan maailman väkiluku voi nousta 10 miljardiin. Se on suurin uhka maailman luonnon ja lajien kestokyvylle.

Ilmastonmuutos nopeutuu kuivuuden, eroosion ja metsätuhojen lisääntyessä. Brasilian metsäpalot ovat hälytysmerkki, joka pitää ottaa vakavasti.

Maailman johtavat maat ovat avainasemassa. G7-maiden kokouksessa päätettiin antaa Brasilialle 20 miljoonaa euroa metsäpalojen torjumiseen. Tämä kertoo vakavan asian väheksymisestä. Tuhatkertainenkin määrä – 20 miljardia euroa – on tähän tarkoitukseen vielä pieni summa.

Siitä kertoo myös USA:n presidentin Donald Trumpin irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta. Jos maailman johtavat maat USA, Kiina ja Venäjä eivät ole tosissaan ja täydellä tarkoituksella mukana ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, ei saada aikaan merkittäviä tuloksia.

Eurooppa on pitkään ollut suunnannäyttäjä ja suuri vaikuttaja maailmassa. Tämä Euroopan aika on päättymässä. Aasia, Amerikat ja Afrikka nousevat maailman keskiöön. Näihin maanosiin keskittyy maailman kasvava väestö ja näissä maanosissa tapahtuu kehitys, joka on ilmastonmuutoksen kannalta ratkaisevaa. Ne vaikuttavat myös arktisten alueiden ja mannerjäätiköiden tulevaan tilanteeseen ja sulamiseen.

Maailma on täynnä uhkia ja myös mahdollisuuksia. Löytyykö keinoja ilmastonmuutoksen haittojen torjumiseksi, on vielä epävarmaa. Työ tämän asian puolesta on kuitenkin koko maailman elinehto.

Risto Kapari

Turku