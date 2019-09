Lukijalta: Yritysten uskallettava investoida nyt

Yritykset, jotka halusivat menestyä 1960–1980-luvuilla, alkoivat vuosittain kehittää tuotantoaan. Tähän ei ollut suoranaista tarvetta, koska työvoimaa oli saatavilla ja se oli edullista. Mutta ne yritykset, jotka katsoivat pitkälle (vuosien päähän) eteenpäin alkoivat kehittää tuotantoaan.

Isot yritykset perustivat myös rationalisointityöryhmiä. Näissä työryhmissä keskusteltiin yhdessä (johto, työnjohtajat ja työntekijät) tuotantolinjojen ja valmistusprosessien kehittämisestä. Käytännössä tämä tarkoitti kuormittavien tehtävien (toistojen) automatisointia ja sitä kautta myös henkilökunnan vähentymistä.

Nämä toimenpiteet sovittiin yhdessä, eivätkä ne johtaneet yt-neuvotteluihin, vaan henkilökunta väheni hiljalleen luonnollisen poistuman kautta. Näillä toimenpiteillä yritykset pysyivät kilpailukykyisinä.

Nämä samat toimenpiteet auttavat tämän päivänkin yrityksiä. Nyt puhutaan työvoimapulasta. Tähän auttaa juuri yritysten toiminnan kehittäminen. Se tarkoittaa investointeja tuotannon automatisointiin.

Yrityksen, joka haluaa kuulua ykkösketjuun Suomessa ja maailmalla, on panostettava tuotannon kehittämiseen. Se tarkoittaa investointeja automaatioon ja robotisointiin vuosittain.

Jos ajattelemme esimerkiksi autoteollisuutta, niin Englanti tipahti kyydistä jo 1970-luvulla, kun tuotantoa ei kehitetty. Nyt sama on toistunut Yhdysvalloissa.

Vanhat autoteollisuuskaupungit ovat autioituneet, kun taas Suomessa ainoa henkilöautoja valmistava tehdas on investoinut koko olemassaolonsa aikana tuotannon robotisointiin. Tehtaalla on satoja robotteja helpottamassa valmistusprosessia, mutta silti on jouduttu palkkaamaan yli tuhat työtekijää lisää. Näillä toimenpiteillä on pidetty kilpailukyvystä huolta. Näitä samanlaisia yrityksiä on Suomessakin paljon.

Yritystoiminnan kehittäminen on päivittäistä ja toisaalta taas pitkäjänteistä työtä. On uskottava siihen, että kun investoi yrityksen kehittämiseen, se tuo päivittäin, kuukausittain ja vuosittain säästöjä, joilla voi kehittää yritystä pärjäämään kilpailluilla markkinoilla.

Korot ovat nyt alhaalla ja investointirahaa on saatavilla. Yritysten pitää uskaltaa nyt investoida kilpailukyvyn kehittämiseen. Nyt on sen aika. Kuka nyt investoi yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen, niittää siitä satoa tulevina vuosina.

Pertti Leppänen

Lieto