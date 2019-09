Lukijalta: Historia huomioiden kehityksessä eteenpäin

Turun nuorisovaltuuston puheenjohtaja oli aiheesta huolissaan mielipidekirjoituksessaan Turun päätöksenteosta ja virkamiesvalmistelusta (TS 1.9.).

Hän kuitenkin puolusti raitiotiehanketta huonosta taloudellisesta tilanteesta sekä homekoulu- ja Karinakotikriisistä huolimatta. Raitiotiekin täytyy maksaa, vaikka se olisi hankeyhtiömuotoinen, eikä näkyisi kaupungin taseessa. Toivottavasti raitiotiehanketta ei viedä samalla ”jääräpäisyydellä” läpi kuin toriparkkia. Raitiotie laajassa mitassa on toriparkin tavoin menneen ajan hanke.

Raitiotien sijaan tulisi joukkoliikennettä kehittää hyväksi havaituilla ratkaisuilla. Turku ja Turun seutu voisi olla edelläkävijä suurista kaupungeista ottamalla laajemmin käyttöön sähkö- ja biokaasubussit.

Sähköbusseja on tarjolla eri tekniikoilla toteutettuna. Biokaasubussit soveltuvat sähköbusseja pidemmille reiteille. Ruuhkaisimmille reiteille sopisivat kaksikerrosbussit.

Sähkö- ja biokaasubusseilla ilmasto- ja ympäristöystävällinen joukkoliikenne on toteutettavissa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Myös uusi jätteistä valmistettu dieselpolttoaine vähentää merkittävästi päästöjä.

Turun kaupungilla on merkittävä ja pitkä historia. Turku on ollut 1840-luvulle saakka Suomen suurin kaupunki. Nähtävyyksiä on eri aikakausilta. Kulttuurin saralla Turulla on ollut myös merkittävä vaikutus. Kaikki tämä tuo myös viihtyisyyttä ja matkailijoita.

Turussa on ollut raitiotie. Muutamia vanhoja raitiovaunuja on ajokunnossa varastossa. Turun historiaa kunnioittaen voisi rakentaa museoraitiotien Kauppatorin ja Turun linnan välille. Museoraitiotielinja voisi olla osa Fölin linjaa numero yksi. Monessa historiallisessa kaupungissa kulkee museoraitiotie.

Tämän päivän ja tulevaisuuden joukkoliikenne on järkevä rakentaa joustavasti liityntäpysäkkeineen ja -parkkeineen nykyaikaisten bussien sekä autoja ja raitiovaunuja nopeamman lähijunaliikenteen varaan. Lähijunaliikenne tuo parhaat vaihtoyhteydet kasvukolmion muihin kaupunkeihin Tampereelle ja Helsinkiin sekä muualle Suomeen.

Ilmasto- ja ympäristöystävällinen joukkoliikenne kohtuullisin kustannuksin on hyvä imagotekijä ja mahdollistaa myös kaupunkikehityksen.

Marko Heimonen