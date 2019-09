Lukijalta: Turku teki hyvän päätöksen

Kansalaisilla ja monilla päättäjillä sekä asiantuntijoilla on selkeä tahtotila saada Karinakoti jälleen toimintaan. Onneksi nyt asia näyttää olevan jo niin pitkällä, ettei enää kenelläkään taida olla luontoa kaataa tätä hanketta.

Hyvinvointialan johtaja Riitta Liuksa Turun Sanomien jutussa (3.9.) vielä hieman nikottelee. Hän haluaa osoittaa päätöksen olevan hankala pyörittämällä julkisuudessa vuodepaikkalukuja ja naapurikuntien tarvetta tai halukkuutta.

Tämä on turhaa. Kukaan ei tiedä, kuinka monta ihmistä on ensi viikolla tai ensi kuussa saattohoidon tarpeessa. Pianhan Karinakodin 16 asiakaspaikkaa on täytetty, kun Turku keskittää saattohoidon ensisijaisesti sinne ja jättää muut pitkäaikaishoidot Kaskenlinnaan. Jos näistä Liuksan luettelemista naapurikunnista tulee yksi asiakas samalle viikolle, niin se on jo viisi vuodepaikkaa. Jostakin voi tulla useampikin.

Karinakodin hienot tilat ja hyvä hoito ovat saaneet paljon kiitosta ja varmasti se vaikuttaa myös saattohoitoa tarvitsevan halukkuuteen päästä sinne hoitoon. Nyt ihmiset tietävät.

Raili Pajula