Lukijalta: Fiksu kaupunki asettaa ihmisen kestokyvyn mukaiset nopeusrajoitukset

Kiitos Saara Ilvessalolle erinomaisesta ja perustellusta mielipidekirjoituksesta (TS 30.8.) koskien matalampia nopeusrajoituksia, kuten 30 kilometriä tunnissa kaupunkiympäristössä.

Jo yli 15 vuoden ajan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta edistävässä työssä on hyödynnetty niin kutsuttua törmäysvoimakaaviota. Kaavio havainnollistaa, että auton ja jalankulkijan välisessä törmäyksessä nopeus ei saa olla yli 30 km/h, jos halutaan välttää vaara hengelle ja terveydelle.

Jos törmäys tapahtuu 30 km:n tuntivauhdissa, jalankulkijan kuolemanriskin arvioidaan olevan noin 10 prosenttia ja 50 km:n tuntivauhdissa se on lähes 70 prosenttia.

Kaksi kolmasosaa taajamissa liikenteessä menehtyneistä on suojattomia tienkäyttäjiä. Erityisesti iäkkäät jalankulkijat ovat vaaralle alttiita. He eivät yksinkertaisesti kestä törmäysvoimia yhtä hyvin kuin nuoret ja terveet henkilöt.

Matalammat ajonopeudet kaupunkien keskustoissa on epäilemättä yksi parhaista keinoista parantaa liikenneturvallisuutta.

Tutkimuksissa on todettu, että alhaisemmalla nopeudella ajaessaan autoilijat väistävät suojattomia tienkäyttäjiä paremmin. Kun nopeus on enintään 30 km/h, noin 70 prosenttia autoilijoista antaa spontaanisti etuajo-oikeuden pyöräilijöille, vaikka autoilijoilla ei ole samaa yleistä velvollisuutta väistää pyöräilijöitä kuin jalankulkijoita. Kun ajonopeus on 46–60 km/h, alle 40 prosenttia antaa pyöräilijöiden mennä ensin.

Kaupunkikeskustoissa alemmilla ajonopeuksilla on myönteinen vaikutus myös yleisesti koettuun turvallisuuteen, liikenteen melutasoon, ilmanlaatuun ja moniin muihin asumisviihtyvyyteen liittyviin seikkoihin.

Ensimmäinen askel on asentaa näkyvät, helposti havaittavat nopeusrajoitusmerkit, jotka kertovat uudet sopivat aluenopeusrajoitukset ja tehostaa havaittavuutta nopeusrajoitusta osittavilla tiemerkinnöillä.

Nopeusrajoitus ei kuitenkaan ole takuu siitä, että sen mukaista nopeutta todellakin noudatetaan. Kun nopeusrajoitusta alennetaan 10 km/h, todellisen keskinopeuden arvioidaan laskevan noin 2–3 km/h nopeustasojen 30 ja 50 km/h välillä. Tämä kuitenkin vastaa vaikutusarvioissa noin kahdeksan prosentin vähennystä liikennekuolemien ja vaikeasti loukkaantuneiden määrissä.

Täydentävät liikenneympäristön parantamistoimenpiteet ovat lähes aina tarpeen, jotta ajonopeuksia voidaan hillitä niin tehokkaasti, että vain harva autoilija ylittää nopeusrajoituksen.

Ajonopeuksia hillitsevät toimenpiteet, kuten töyssyt, kavennukset, korotetut liittymät ja pienet kiertoliittymät vaikuttavat nopeuksiin keskeisissä paikoissa. Nopeusvalvontakameroiden asentaminen erityisen hankaliin paikkoihin on yksi vaihtoehto.

Myös ohiajavien autojen nopeudet näyttävien nopeusnäyttötaulujen on todettu vaikuttavan ajonopeuksiin mittauspisteen kohdalla. Kuljettajaa ylinopeudesta varoittava automaattinen ISA-järjestelmä on tehokas tapa hillitä ajonopeuksia.

Priorisointi ei ole helppoa, kun huomioitavaa on paljon. Liikenneturvallisuuden tärkeyttä punnitaan koko ajan suhteessa moniin muihin intresseihin. Nopeusrajoituksia asetettaessa ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteet voivat toisinaan olla ristiriidassa saavutettavuuden ja aluekehityksen tavoitteiden kanssa.

Toinen esimerkki on, että toimitustarkkuuden mittapuuna on usein aika ja raha, mutta harvoin onnettomuuksien tai kuolemantapausten määrä.

Turvallinen liikennejärjestelmä vaatii johtamista ja ohjaamista. Kaupungin johdolla on tärkeä rooli, koska he päättävät viimekädessä, millaisia ajonopeuksia kaupungin keskustassa sallitaan hyväksymällä virkamiesten toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet.

Jaakko Klang

onnettomuustutkija

liikenneturvallisuustyön harrastaja