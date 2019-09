Lukijalta: Karjakadun läpiajon estämiselle olemassa vahvat perusteet

Pentti Mutanen esittää hyvin yksipuolisia mielipiteitä Itäharjun Karjakadun läpiajon estämisen perusteista (TS 4.9.). Hänen kirjoituksensa sisältää myös asiavirheitä, jotka on syytä korjata.

Ensinnä, Karjakadun läpiajoa ei tämän hetkisessä, jo valmiina olevassa suunnitelmassa olla estämässä liikennemerkein, kuten Mutanen esittää, vaan kiinteillä fyysisillä esteillä ja teitä katkaisemalla. Tämä onkin ainut järkevä keino estää läpiajo, koska tiedetään, että pelkkien liikennemerkkien vaikutus läpiajoon on olematon.

Toiseksi, Mutanen esittää perusteetonta epäluottamusta ammattikuljettajia, kuten ambulanssi- ja taksinkuljettajia kohtaan. Muuttuneet liikennejärjestelyt aiheuttavat varmasti jotain päänvaivaa joillekin autoilijoille, mutta ammattilaisilla lienee sentään kaikkein suurin valmius sopeutua vaivatta uuteen tilanteeseen.

Läpiajon jatkumista toivovien ja sen estämistä haluavien intressien välillä on suuri epätasapaino.

Alueella järjestetyissä keskustelutapahtumissa on tullut hyvin selväksi, että Mutasen puolustaman näkökulman takana on pääasiassa tiettyjen Nummen alueen asukkaiden huoli autolla asioimisen vaikeutumisesta Kalevantien palveluihin. Käytännössä kyse on siis lähipalveluista, joiden saavuttamiseen ei edes välttämättä tarvittaisi autoa.

Läpiajon estäminen ei vaikuta kevyenliikenteen läpikulkuun. Pienehkön asuinalueen kiertäminen ei myöskään ole järin suuri haitta autoileville.

Lisäksi on syytä huomata, että myös alueen asukkaat joutuvat miettimään omat kulkureittinsä uudelleen, kun osa teistä suljetaan. Juuri alueen asukkaat itse kokevat eniten haittaa läpiajon estämisestä.

Tästä huolimatta yksikään omakotiyhdistyksen jäsen ei vastustanut läpiajon estämistä, kun mielipidettä heiltä kysyttiin.

Karjakadulla kulkee noin neljätuhatta autoa päivässä, joista valtaosa on mittausten mukaan juuri läpiajajia.

Merkittävä osa myös alueelle suutautuvasta liikenteestä on muiden kuin asukkaiden omaa liikennettä: Kupittaan ja muiden lähialueiden pysäköintipaikkojen vähäisyys tai kalleus aiheuttaa sen, että monet pysäköivät autonsa työpäivän ajaksi Itäharjulle.

Läpiajoliikenne on niin vilkasta, että se heikentää asuinviihtyisyyttä merkittävästi.

Keskeinen osa ongelmaa on se, että läpiajajat eivät useinkaan tiedosta Karjakadun risteysten olevan tasa-arvoisia, ja myös kohtuullinen tilannenopeus unohtuu usein. Läheltä piti -tilanteet ovat arkipäivää alueen risteyksissä.

Osasta alueen taloista ei edes ole pääsyä kevyenliikenteenväylälle suojatietä pitkin, ja näin jopa alakoululaiset joutuvat uskaltautumaan autokaistalle aamuruuhkassa – joka on pääosin läpiajajien aiheuttamaa.

Läpiajon estämistä puoltavat perusteet muodostuvat siis alueen asukkaiden oikeudesta viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön, turvallisiin työ- ja koulumatkoihin ja vastaavan luontoisiin seikkoihin. Jotkin näistä on katsottu niin merkittäviksi, että ne on huomioitu mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Autoilijoiden ”oikeutta” suorimpaan reittiin on vaikea käsittää kovin vahvaksi oikeudeksi. Sen toteutumatta jäämisestä aiheutuva haitta lienee joka tapauksessa varsin kohtuullinen.

Millä tahansa mittarilla läpiajon asukkaille tuottama haitta on selvästi merkittävämpi ja vakavampi kuin kiertoreitin autoilijoille aiheuttama haitta. Tämän epäsuhdan pitäisi olla kaikille ilmeistä.

Kaupungin olisikin vihdoin syytä nopeuttaa jo valmiina olevan esityksen käsittelyä Karjakadun liikennejärjestelyistä, jotta asuinalue saadaan rauhoitettua turvallisuutta ja viihtyisyyttä haittaavalta läpiajolta, ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Jani Sinokki

itäharjulainen