Lukijalta: Turku Energian asiakkaana tuet paikallista hyvinvointia

Edellä mainitulla otsikolla Turku Energian myyntijohtaja kehuu Turku Energiaa Valopilkku-lehdessä 3/2019. Myyntijohtaja kehuu, kun yhtiö maksoi 2018 yhteisöveroja 2,5 miljoonaa ja Turun kaupungille osinkoja 18 miljoonaa.

Mistä nämä rahat ovat tulleet? Mielestäni ne on kerätty paikallisilta asiakkailta, jotka varmaan olisivat paljon tyytyväisempiä, jos he olisivat saaneet tämän hyödyn edullisempina käyttö- ja energiamaksuina, koska näiltähän tämä raha on pois.

Maksetut osingot palvelevat Turkua, mutta mitä mieltä ovat naapurikunnat?

Tiedossa on myös, että Turun kaupunki asettaa koko ajan toiveita suuremmista osinkotuloista.

Varissuolaisena olen tyytyväinen, että Varissuon Lämpö Oy on itse saanut hoitaa lämmityksen Varissuolla. Tämän ansiosta Varissuon asuntoyhtiöt tienaavat noin miljoona euroa vuodessa, kun ei olla Turku Energian lämmön varassa.

Turku Energian lämpöveloitus on alveineen yli 30 prosenttia suurempi kuin Varissuon Lämpö Oy:n.

Harmistuneena olen seurannut Runosmäen lämmön taistelua Turun kaupunkia ja Turku Energiaa vastaan. Aikanaan Runosmäen ja Varissuon piti rakentaa lämpövoimalat samanaikaisesti.

Sen lisäksi, että Varissuolla on alhainen lämpöveloitus, koko lämpöinvestointi on katettu kuudessa vuodessa. Korotuspaineita ei ole odotettavissa.

Toisin on Turku Energialla, jolle kaupunki asettaa paineita.

Olen varissuolaisena pyrkinyt ajamaan samaa mallia Lausteelle, koska Varissuon Akseli muutenkin hoitaa Laustetta. Minulle kuitenkin ilmoitettiin, ettei asia onnistu, kun Turku Energia omistaa lämpökanaalit. Tämän vuoksi Turku Energia hamuaa myös Runosmäen lämpölinjoja.

Myyntijohtaja tunnustaa olevansa veronkerääjä, vaikka mielestäni tulisi tukea asiakkaiden hyvinvointia, sillä sieltähän se raha tulee.

Ari Lehti

Varissuo