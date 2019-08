Lukijalta: Partion peruskirjauudistuksessa on kyse arvoista – partion halutaan kuuluvan kaikille 

Harri Raitis kritisoi partion uskontokasvatusta mielipidekirjoituksessaan "Uskonnottomuus pyrkii hiipimään partioliikkeeseen" (TS 29.8.). Raitis on huolissaan partiokasvatuksen maallistumisesta.

Partiossa uudistetaan parhaillaan peruskirjaa, mikä tarkoittaa käytännössä partion arvojen selkeyttämistä. Peruskirjan uudistamisen myötä partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Haluamme, että partio on aito harrastusvaihtoehto jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle – partio kuuluu kaikille.

Peruskirjan tai partiolupauksen muutos eivät aiheuta muutoksia seurakuntien ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön tai taustayhteisösopimuksiin. Tästä on selkeä yhteisymmärrys, joka on todettu Suomen Partiolaisten ja Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston välisissä yhteistyöneuvotteluissa.

Noin 80 prosentilla lippukunnista on taustayhteisönä luterilaisen kirkon seurakunta tai muu hengellinen taho, ja yhteistyön sisällöstä sekä kasvatuskumppanuuden toteutumisesta sovitaan paikallisesti taustayhteisösopimuksissa.

Partioliikkeeseen kuuluu jatkossakin oman uskonnon tai maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Toimimme positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Peruskirjan uudistaminen on nykypartiolaisten yhteinen tahto ja päätös. Taustalla on laaja jäsenistön osallistaminen avointen työpajojen ja kyselyn kautta. Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten ja muiden maiden peruskirjojen vertailun perusteella. Ehdotettu muutos on maailmanjärjestöjen uusimpien linjausten mukainen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry edustaa ainoana järjestönä maailmanlaajuista partioliikettä Suomessa, toisin kuin mielipidekirjoituksessa väitettiin. Näin on ollut jo lähes 50 vuotta.

Maria Ruohola

puheenjohtaja

Jari Nieminen

Partion kirkkosuhteista vastaava luottamushenkilö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry