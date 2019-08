Lukijalta: Turun johtamisen uudistuksessa huomio kiinnitettävä tuloksiin

Turun kaupunginvaltuusto päättää tänä syksynä, millä tavalla kaupunkia jatkossa johdetaan. Tähän mennessä keskustelu on painottunut pääasiassa pormestarikysymykseen. Tuleeko kaupungin olla virkamiehen vai poliitikon ohjauksessa?

Kummassakin mallissa on hyvät ja huonot puolensa, ja niitä valtuustoryhmissä on varmasti punnittu huolellisesti.

Pormestari on demokraattisempi vaihtoehto. Hän olisi kaupunkilaisille selkeät kasvot, ja pystyisi yhdistämään poliittisen vastuun ja virkakoneen ohjaamisen vallan. Kaupunginjohtaja on ammattimaisempi vaihtoehto. Virkajohtaja on pysyvämpi. Hän pystyy toimimaan itsenäisemmin ja viemään eteenpäin epäsuosittuja, mutta tarpeellisia asioita.

Valtuutetuilla on merkittävä valinta edessään.

Johtamisjärjestelmäuudistus on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä päätös pormestarista. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi muiden keskeisten luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden rooliin. Miten vältytään poliittisilta pattitilanteilta tai päätöksenteon matelemiselta?

Tämä edellyttää jonkinlaista laajaa sopimusta valtuustokauden alussa. Toisaalta liian suurissa lehmänkaupoissa on riskejä huonoista päätöksistä, kun paketti pitää väkisin saada toimimaan.

Minkälainen tämä sopimus olisi muodoltaan? Miten pidetään huolta, että se perustuu tosiasioihin ja aidosti ohjaa kaupunkia, eikä ole vain litania erilaisia poliittisia toiveita?

Miten varmistetaan, että kaikkiin tehtäviin löytyy päteviä henkilöitä? Erityisesti luottamushenkilöpuolella on krooninen pula taitavista ja vastuullisista ihmisistä, jotka pystyvät normaalien päivätöiden ja perhekiireiden lisäksi käyttämään viikossa tuntitolkulla aikaa kaupunkilaisten asioiden hoitamiseen.

Nostan hattua esimerkiksi nykyisille ryhmäpuheenjohtajille, jotka nimellisellä korvauksella sovittelevat ryhmien erilaisia näkemyksiä yhteen. Tunteja ei lasketa. Kiitosta heruu harvoin.

Ennen kaikkea johtamisjärjestelmäuudistuksessa huomion keskipisteessä pitää olla tulokset. Johtaminenhan on vuorovaikutusta jonkun muutoksen aikaansaamiseksi.

Mitään uudistusta ei kannata tehdä uudistamisen ilosta. Päinvastoin, organisaation mylläämisen riskit ja kustannukset kannattaa ottaa kannettavaksi vain, jos näköpiirissä on selviä hyötyjä. Uuden mallin pitää palvella turkulaisia paremmin kuin nykyisen.

Uudistus on myös mahdollisuus tehostaa hallintoa ja parantaa asiakaspalveluhenkeä. Kaupunki on kaupunkilaisia varten, ei toisin päin.

Erityisen huolissani olen siitä, miten uusi malli pystyisi paremmin pitämään Turun talouden kestävällä pohjalla. Tällä hetkellä tilanne on vaikea, ja haasteet tulevat vain jatkumaan tulevina vuosikymmeninä ikärakenteen muuttuessa. Lisäksi olemme matalasuhdanteen alussa.

Johtamisjärjestelmää uudistettaessa tulee tarkkaan suunnitella, että johtaminen perustuu tulevaisuudessa oikeaan tilannekuvaan ja taloudellisten reunaehtojen tunnustamiseen. Velkaantua ei voi loputtomasti.

Johtamisen parantamisessa on paljon mahdollisuuksia. Mikä tahansa uudistus ei niitä kuitenkaan tuo. Tulokset keskiöön.

Ville Valkonen

kaupunginvaltuutettu (kok)

Turku