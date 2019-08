Lukijalta: Sienten riskejä koirille liioitellaan

Turun Sanomat uutisoi äskettäin riskeistä, joita myrkkysienet aiheuttaisivat koirille (TS 22.8.). Uutinen pohjautui Agria Eläinvakuutuksen tiedotteeseen. Uutista kannattaa tarkastella vakuutusyhtiön mainoksena. Vakuutusyhtiöille on edullista luoda aiheettomia pelkoja ja sitten luoda illuusio, että vakuutuksesta maksamalla tämä uhka poistuisi. Uutisessa näkyivät molemmat piirteet.

On totta, että monet ihmiseen vaikuttavat myrkkysienet vaikuttavat myös koirien elimistöön, vaikkakin myös erilaisin ja tutkimattomin tavoin. On myös totta, että koiranomistajan kannattaa valvoa, mitä koiranpennut syövät.

Kasvunsa aikana koirat pistävät suuhunsa kaikkea viemärivedestä, sorasta ja tupakantumpeista eri eläinlajien bakteereja ja loisia kuhiseviin raatoihin ja ulosteisiin. Tätä rajua ”taustakohinaa” vasten sienet muodostavat sinänsä mahdollisen mutta erittäin harvinaisen riskin. Useimpia koiria sienet eivät luontaisesti kiinnosta.

Silkan pelottelun puolelle juttu menee, kun siinä maalataan kuva jopa nuolaisulla tappavista sienistä, joiden vaikutus näkyy vasta päivien kuluttua. Tällainen vihjailu ajaa omistajia turhaan huoleen, mihin kaikkeen meidän hauvan kieli onkaan metsässä viime viikkona hipaissut.

Myös ratkaisujen osalta uutinen on harhaanjohtava. Sienestä otettu valokuva ei yleensä ole riittävän informatiivinen sienen määritykseen, näytekappale voi edustaa eri lajia kuin on syöty (useampi laji kasvaa yhdessä), ja eläinlääkäreillä on harvoin mahdollisuuksia niiden määritykseen.

Jos jo nuoleminen kuvitellaan riskiksi, niin tarvittaisiin monialainen tieteellinen retkikunta seuraamaan koiran oletettuja reittejä metsässä, tutkimaan sen varrelta noin 200 sienilajia, kuvaamaan näistä ehkä viisi tieteelle uutta seitikkilajia ja sitten tekemään laajoja eläinkokeita sen varmistamiseksi, miten kukin sieni niiden terveyteen vaikuttaa.

Mikäli joku haluaa vakuuttaa eläimensä, en suosittaisi painottamaan sienimyrkytyksiä todennäköisinä riskeinä. Lisäksi kannattaa lukea vakuutusehdoista tarkkaan, mikä olisi tällaisessa tapauksessa omistajan valvontavastuu, ja miten tapaus todennetaan. Ratkaiseeko asian lopulta yhtiön oma edustaja näkemättä sen paremmin koiraa kuin sientäkään?

Muistutan lopuksi siitä elintasoerosta, mikä vallitsee kalliisti hoidettujen ja vakuutettujen lemmikkien ja monien maailman luonnonvaraisten eläinten välillä. Tuhannet eläinlajit ja miljoonat yksilöt kituvat ja kuolevat tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa aina sukupuuttoon asti meidän ihmisten toimien seurauksena. Niiden viimeisiä kotimetsiä hakataan ja poltetaan karjan laitumiksi, selluloosan, soijan ja palmuöljyn tuotantoon. Brasilian laajat metsäpalot ovat tästä yksi esimerkki.

Eläimiä pyydystetään syötäväksi, matkamuistoiksi, rohdoksiksi ja lemmikkikaupan kohteiksi. Tämä koskee myös monia älykkäitä ja tuntevia apinalajeja, jotka ovat lähimpiä sukulaisiamme. Erilaisia tuotteita, myös koiranruokaa ostaessa kannattaakin selvittää myös tuotannon ekologinen vastuullisuus.

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku