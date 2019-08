Lukijalta: Uskonnottomuus pyrkii hiipimään partioliikkeeseen

Jaakko Kivisaari kirjoitti erinomaisessa mielipidekirjoituksessa (TS 17.8.) suurella partioleirillä toteutetusta uskonnottomasta pyhäaamun ohjelmasta. On tärkeätä tiedostaa, että eettisten arvojen opettaminen erillään uskonnosta johtaa kivikovaan moralismiin. Sellaiselle kasvatukselle ei voi olla sijaa kirkon kasvatustyössä, jossa keskeistä on armon merkitys.

Lounais-Suomen Partiopiirin johtaja ja kyseisen leirin ohjelmapäällikkö kirjoittavat (TS 24.8.): ”Koska partio perustuu yhdessä tekemiseen ja kokemiseen, lähtökohtana oli, että ohjelma on yhteinen jokaisen uskolle ja vakaumukselle.”

Pyrkimys on varmaan ollut vilpitön, mutta jos tulkitaan periaatetta ”partio on avointa kaikille” niin, että jokainen tulija voi muokata aatteesta omien mieltymystensä mukaisen, suunnistetaan kohti katastrofia. Suomessa luterilainen kirkko on partiotyön vahvin tukija. Kirkon näkökulmasta partio on osa kristillistä kasvatusta eli lapsen ja nuoren hengellisen kasvun auttamista.

Yksittäisten tapahtumien sisällön merkitys on keskeinen. Jos sisällössä vältellään uskonnon käsitteistöä, on selvää, että kirkko kavahtaa. Kirkkolakikin on yksiselitteinen: Kirkon varoja saa käyttää vain kirkon työhön.

Meneillään olevan Suomen Partiolaiset ry:n peruskirjan päivityksen arvotyöryhmän toimenpide-ehdotuksissa sanotaan: ”Peruskirjaa päivitettäessä olisi hyvä ratkaista, kuinka partion hengellinen ulottuvuus ja lupaus voidaan toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleeksi partioon eivätkä joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti.”

Kauniilta kuulostaa, mutta on kasvatuksen näkökulmasta mahdotonta. Muussa yhteydessä partiolupaukselle haetaan sellaista muotoa, ettei kukaan ”joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti.” Jos kymmenvuotiaalla partiolupauksen antajalla on henkilökohtainen vakaumus, eikö hän joudu elämässään monta kertaa toimimaan sen vastaisesti?

Edellä mainitun tekstin kirjoittaja on unohtanut, että partiossa on kysymys lasten kasvamisesta eikä heidän vanhempiensa vakaumuksista.

Jaakko Kivisaari on oikeassa uumoillessaan, että uskonnottomuus pyrkii hiipimään partioliikkeeseen. Tapahtumien järjestelyissä se merkitsee toimimista ns. uskonnottomien ehdoilla. Kirkon kasvatustyön näkökulmasta tämä ei tietenkään tule kysymykseen. Jos Suomen Partiolaiset järjestönä tekee muun linjauksen, seuraa siitä vaivalla rakennetun järjestön hajoaminen, sillä partiomenetelmä on seurakunnille käyttökelpoinen eikä siitä luovuta.

Peruskirjan päivittäjien on syytä muistaa, että päätös partion kelpoisuudesta seurakunnan kasvatustyöhön tehdään jokaisessa seurakunnassa erikseen. Kirkkohallituksella puhumattakaan Suomen Partiolaiset ry:stä ei ole päätösvaltaa tässä asiassa.

Järjestöllä ei myöskään ole yksinoikeutta partiomenetelmän käyttöön. Maassa on ennenkin ollut useita valtakunnallisia partiojärjestöjä. Niitä erottivat mielipiteet siitä, miten ymmärretään usko Jumalaan. Yhteisymmärrys saavutettiin. Siitä on syytä pitää kiinni.

Uhkaava kriisi vältetään viisaasti toimien, sillä on vaikea kuvitella, että haluttaisiin palata vuosikymmeniä sitten vallinneeseen tilanteeseen.

Maailman partioliittojen periaatteita tarkastellessa ei voi välttyä ajatukselta, että Suomen Partiolaisten peruskirjan päivittäjät ovat perehtyneet niihin puutteellisesti. Usko Jumalaan ja hengellinen ulottuvuus ovat maailmanliittojen teksteissä keskeisellä sijalla.

Harri Raitis

Suomen Partiolaiset ry:n hallituksen jäsen järjestön perustamisvaiheessa, Turun arkkihiippakunnan kasvatusasiain sihteeri 1977–1994, kirkkovaltuutettu, seurakuntaneuvoston jäsen, monien partioansiomerkkien kantaja