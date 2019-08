Lukijalta: Ahneus ja kateus eivät tunne rajoja

Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliitot ovat alkaneet vaatia leijonan osuutta Suomen saamista EU-tuista, joiden tarkoitus on tukea syrjäseutujen asutusta ja elinvoimaisuutta. Vaatimuksissa kyse ei ole muusta kuin silkasta kateudesta, jota paremmin pärjäävät alueet tuntevat heikompaa osapuolta kohtaan.

Vaatimusta voi hyvin verrata siihen, että koska sosiaalituet jakautuvat epätasaisesti, köyhimmän väestönosan haukatessa niistä leijonan osan, ne tulee jakaa uudelleen. ”Kuolevat ne (köyhät) kuitenkin”.

Jo nyt on käynnissä historiamme suurin omaisuuksien uusjako. Vihervasemmisto etunenässä ja lähes kaikki muut puolueet perässä haluavat tyhjentää vihreän maaseudun ihmisistä ja siirtää heidät asutuskeskusten kivierämaihin. Valtaosan pääkaupunkiseudulle, jossa infraa joudutaan koko ajan laajentamaan kasvavan väestön tarpeisiin. Rahoitus tulee ainakin osaksi julkisista varoista, eli jokaiselta veronmaksajalta kautta Suomen.

Seurauksena on asuntohintojen romahdus syrjäseuduilla ja pienissä asutuskeskuksissa. Joillain alueilla taloista on tullut peräti arvottomia, mikä tarkoittaa, ettei omistusasuntoon ole mitään mahdollisuutta, vaan uudessa asuinpaikassa on jättäydyttävä yhteiskunnan tukiviidakon varaan, mikä sekin maksaa.

Pääkaupunkiseutu hamuaa alueelleen kaikki mahdolliset virastot ja liikelaitokset varjellen mustasukkaisesti nykyisiä. Joskus puhuttiin hajasijoittamisesta, mutta se on täysin unohdettu. Jopa Ruotsi on ollut tässä meitä viisaampi.

Esa Aittokallio