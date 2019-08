Lukijalta: Aktiivimallin tehoton ja epäoikeudenmukainen leikkuri poistuu

Edellisen hallituksen lanseeraama aktiivimalli on työllisyyden parantamisessa tehoton, epätarkoituksenmukainen ja epäoikeudenmukainen muun muassa eri puolilla Suomea asuvien osalta. Yksi Sdp:n keskeisistä vaaliteemoista oli, että emme halua hakea työllisyyden kasvua rangaistuksin ja sanktioin, jotka kohtelevat ihmisiä epäreilulla ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Siksi lupasimme poistaa aktiivimallin leikkurin.

Työllisyys on kaikkien etu, monelta inhimilliseltä kannalta katsottuna. Ihmisten kokemus pahoinvoinnin lisääntymisestä aktiivimallin tuomana on otettava tosissaan.

Nykyisen hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen. Hallituksen linja on tukea ihmisten työnhakua laadukkaiden palvelujen ja henkilökohtaisen tuen sekä palkkatuen kautta, ei sanktioilla tai rangaistuksilla. Siksi hallitus poistaa aktiivimallin leikkurin.

On asiakasystävällistä, että jokaiselle työttömälle löytyy sopiva ja työllistymistä tukeva palvelu, esimerkiksi kuntoutusta tai koulutusta. On tärkeä huomioida, ettei työllistyminen ole aina omissa käsissä, vaikka kuinka on halua ja yritystä. Työllistymisessä on huomioitava myös osatyökykyisyys, tämä unohtuu tehokkuutta korostavassa yhteiskunnassa.

Aktiivimallin kumoamista koskeva lakiehdotus on nyt lähtenyt hallituksesta lausuntokierrokselle.

Sdp haluaa lisätä luottamusta ja vuorovaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ihmisten tapaaminen, keskustelu ja kuuntelu ovat tässä avainasemassa. Sdp:n ministerit tulevatkin vierailemaan jokaisessa Suomen kunnassa tämän vaalikauden aikana.

On hyvä myös muistaa, että paikalliset aktiivit ja puolueosastot ovat linkkejä viestien välittäjiksi piiriin ja puoluejohdolle. Haluamme tehdä politiikkaa, jossa ihminen on keskiössä.

Vuokko Puljujärvi

Varsinais-Suomen Sdp (pj)