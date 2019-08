Lukijalta: Tienkäyttäjäryhmien vastakkaisia tarpeita punnitaan tapauskohtaisesti

Juha Kylänpää kirjoitti Turun Sanomien mielipideosastolla (TS 16.8.) pyöräilijöiden olevan hengenvaarassa kantatiellä 43 täristävien tien reunamerkintöjen vuoksi. Kylänpää toivoo Ely-keskuksen selvittävän, miksi yhden tienkäyttäjäryhmän turvallisuuden nimissä on toisen tienkäyttäjäryhmän liikkuminen tehty vaikeaksi.

Ely-keskus toteaa, että täristävien reunamerkintöjen avulla pyritään estämään suistumisonnettomuuksia, jotka aiheutuvat kuljettajan nukahtamisesta tai vireystilan alenemisesta. Kuljettajan nukahtamisesta aiheutuvat seuraukset voivat olla erittäin vakavia erityisesti korkeilla ajonopeuksilla ja raskailla ajoneuvoilla.

Täristäviä tiemerkintöjä käytetään pääsääntöisesti kohteissa, joissa nopeusrajoitus on yli 60 km/h ja keskimääräinen vuorokausiliikenne ylittää 2 000 ajoneuvoa. Kantatien 43 liikennemäärä on kyseisellä tieosuudella noin 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja tien nopeusrajoitus on 100 km/h.

On totta, että täristävät tien reunaviivat hankaloittavat pientareella pyöräilyä tai mopoilua. Täristävistä tiemerkinnöistä aiheutuu myös melua ympäristöön.

Näistä syistä niitä ei tehdäkään taajama-alueilla tai maanteillä, joilla on runsaasti pyöräilijöitä pientareella. Uusien täristävien tiemerkintäkohteiden suunnittelussa käytetään kokonaisharkintaa eli niitä toteutetaan kohteisiin, joissa hyötyjen katsotaan olevan suuremmat kuin merkinnöistä aiheutuvat haitat.

Tienpidon toimenpiteitä harkitaan aina tapauskohtaisesti ja aina ei ole olemassa yksiselitteisesti hyvää ratkaisua. Tällöin joudutaan punnitsemaan eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja ja pyrittävä tekemään kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyödyllisiä ratkaisuja. Se voi tarkoittaa myös toisten liikkujaryhmien tarpeiden asettamista toisten edelle.

Esimerkiksi koulujen läheisyydessä painotetaan lasten turvallista liikkumista ja liikenneympäristöön suunnitellaan ratkaisuja, joilla tätä tavoitetta edistetään parhaiten.

Pääteillä eli valta- ja kantateillä painotetaan ensisijaisesti pitkän matkan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja pyritään myös mahdollisimman yhtenäiseen vähintään 80 km/h -nopeustasoon. Valitettavasti se tarkoittaa usein, ettei paikallisen ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja muita tarpeita pystytä riittävästi huomioimaan.

Kantatie 43 on merkittävä satamaan ja autotehtaalle johtava raskaan liikenteen reitti, jossa kulkee raskaita ajoneuvoja noin 250 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tietä parannettiin ja levennettiin muutama vuosi sitten. Täristävillä reunamerkinnöillä pyritään parantamaan edelleen liikenteen turvallisuutta.

Kantatiellä 43 on Laitilan taajama-alueella erillinen kevyen liikenteen väylä. Se päättyy Kaivolantien risteyksessä ja sen jälkeen pyöräilijöiden on poljettava pientareella. Täristävät reunamerkinnät on tehty kesän päällystystöiden yhteydessä välille Malko–Suontaka, yhteensä noin 5 kilometrin matkalla. Täristävien reunamerkintöjen jälkeen tielle jää vapaata piennarta pääosin noin 0,5 metriä.

Pientareella pyöräilevien määrä on arvioitu hyvin pieneksi. Kantatiellä 43 on sattunut viimeisen viiden vuoden aikana 30 suistumisonnettomuutta, mutta kevyen liikenteen onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Tässä tapauksessa on harkittu, että täristävät tiemerkinnät parantavat liikenneturvallisuutta kokonaisuutena enemmän kuin aiheuttavat haittaa.

Jaakko Klang

liikenneturvallisuusinsinööri

Varsinais-Suomen Ely-keskus