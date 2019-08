Lukijalta: Voiko väkivalta olla viihdettä?

Niin nykyinen elokuvateollisuus kuin myös videomaailmakin ovat kyllästettyjä väkivaltaohjelmilla. Väkivaltaa esiintyy enenevässä määrin myös käytännön arkielämässä, kaduilla ja yleisötilaisuuksissa. Raakalaismainen väkijoukkojen ampuminenkin on tullut tavaksi kautta maailman.

Mitenkä tällaiseen elämään on tultu ja jouduttu? Onko tästä ulospääsyä? Pelkäänpä, että ei ole.

Yhtä asiaa ei voi olla ihmettelemättä. Miksi meistä nykyajan ihmisistä niin suuri osa pitää näkemästään väkivallasta? Esimerkiksi katsomalla vaikkapa väkivaltaelokuvia. Mitä hauskaa siinä on, kun kanssaihmistämme pahoinpidellään? Päinvastoin, sehän on inhottavaa ja tuomittavaa, suorastaan sairaalloista.

Olenkohan vanhanaikainen, tai jopa lapsellinen, kun sanon, että minua ilahduttaa sellainen, mikä on jotenkin hauskaa. Sellainen, jota nähdessään, kuullessaan tai muuten kokiessaan saa nauraa maha kippurassa ja tulla hyvälle ja iloiselle mielelle.

Väitän, että ylenpalttinen väkivallan tyrkytys elokuvien ja videoiden muodossa ruokkii jollakin tavalla väkivaltaa. Kasvatusviisaat, koulutetut ihmiset, jopa professoritasolla väittävät toisin, vähättelevät väkivallan vaikutuksia ihmisten tekoihin.

Olen sota-ajan lapsi, syntynyt vuonna 1932, ja muistan hyvin, mitenkä me poikakossit katselimme ihaillen aseen kanssa kotilomalle rintamalta saapuvia sotilaitamme. He olivat väkivallan kanssa tekemisissä, suorastaan tappamisen. Silti, me pojannappulat, ihailimme heitä, halusimme jopa samaistua heihin, olla suomalainen sotilas, joka vastaa kymmentä ”ryssää”.

Viime aikoina Amerikassa on tapahtunut joukkoampumisia, joihin syypäiksi on presidentti Donald Trumpkin vakuutellut väkivaltafilmien vaikutuksia. Trumpin lausunnot voi yleensä laittaa omaan arvoonsa, mutta tällä kertaa olen taipuvainen jopa uskomaan, että presidentti Donald Trump saattaa olla oikeassa.

Kalle Pulkkinen

Pyhäranta