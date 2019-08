Lukijalta: Päättäjien tietämättömyys näkyy palkkojen tallomisena

Lähes jokaisen sanomalehden mielipidekirjoituksissa törmää päivittäin siihen, kuinka niin sanottujen tavallisten työläisten – etenkin eri-ikäisten hoivasta, julkisten tilojen puhtaudesta, erilaisista ylläpito- ja korjaustehtävistä, ihmisten ravinnonsaannista ja kuljetusalasta vastaavien – oikeuksia ja palkkoja tallotaan.

Tämä ei ole ihme, kun miettii, kuinka monella kansanedustajalla ja ministerillä sekä lakien ja säännöksien kanssa muuten työskentelevillä on käytännön- eli ruohonjuuritason kokemusta niiltä aloilta, joiden isot suuntaviivat heidän tulisi hallita.

Tiedän esimerkiksi itse ihmisiä, jotka ovat opiskelleet samassa oppilaitoksessa kuin itse aikoinani ja jotka ainoastaan kävivät valtio-opin aine- ja syventävät opinnot minkäänlaisen monialaisen käytännön työharjoittelun sijaan ennen kuin siirtyivät yliopiston penkiltä kaupunginvaltuustoon istumaan. Vaikka he olivatkin kovin ”kotikaupunkiinsa rakastuneita”, he hakeutuivat eduskuntaan istumaan ja siis Helsinkiin asumaan.

Kysyin monesti ihmisiltä, miksi he äänestävät näitä henkilöitä, kun on selvää, ettei kyseinen henkilö tiedä heidän ammattialastaan mitään, eikä näin ollen voi samaistua heitä koskettaviin jokapäiväisiin ongelmiin. Vastaus oli joka kerta: ”No, hän on hyvä tyyppi” tai ”Hän puhuu vakuuttavasti”.

Selvästikään nämä eivät ole olleet toimivia perusteita äänestää, kun koko ajan ihmiset valittavat siitä, että kaikki on edelleen huonosti ja monilla aloilla esimerkiksi palkkojen suhteen on menty huonompaan suuntaan.

Tämänhetkisellä alallani olen jo vuodesta 2012 asti yrittänyt herättää ammattitovereitani nollapalkkalinjan vääryyteen. Ketään ei ole kiinnostanut.

Vasta kun Savon Sanomat julkaisi mielipidekirjoitukseni aiheesta tänä kesänä ja lähetin itse linkin kirjoitukseen kahden alaani risteävän ammattiliiton keskushenkilöille, toisesta paikasta sain vastauksen, että onpa hyvä, kun välität ja että he ottavat asian seuraavassa kokouksessa puheeksi.

Siis kyse on ihmisistä, joiden tulisi olla ensimmäisinä vainuamassa epäkohdat ja taistella niitä vastaan, etenkin kun korkea palkka juoksee tuollaisen työnkuvan hoitamisesta. Mutta ei.

Paula Puolakka

FM (aate- ja oppihistoria), beat-runoilija ja kirjoittaja