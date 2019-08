Lukijalta: Kirkosta löytyy halua uudistua

Kirsti Kärki kyseli kirjoituksessaan (TS 18.8.), karkottaako kirkko ihmiset pois. Hän arvosteli kirkon jäyhyyttä ja kaipasi yhteisöllisyyttä.

Seurakuntia on toki maassamme monenlaisia, mutta ainakin Mikaelinseurakunnassa suunta on toisenlainen. Ihmisiä on lähdetty aktiivisesti kohtaamaan ja kutsumaan. Samalla on panostettu yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoisiin. Seurakunnan uudistunut työtapa on vaatinut työntekijöiltä uuden opettelua, mutta samalla se on kantanut hedelmää.

Esimerkiksi viime viikolla olin ensin täpötäydessä ruokakassi-illassa Pansiossa. Loppuillasta piipahdin Mikaelinkirkossa seurakunnan muusikoiden järjestämässä Taiteiden yön konsertissa, jossa seisomapaikatkin olivat loppuneet kesken.

Samaan aikaan Love people -tiimimme kohtasi keskustassa koko ajan ihmisiä muun muassa kahvin, maalailun ja rukouksen merkeissä. Nämä muutamat esimerkit kertovat, että kirkossa on myös halua uudistaa toimintatapoja ja ottaa seurakuntalaiset mukaan ideointiin ja toteutukseen. Tyhjenemisen sijaan kirkot myös täyttyvät.

Pasi Jaakkola

tavoittavan työn kappalainen

Mikaelinseurakunta