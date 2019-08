Lukijalta: Kalorimerkinnät myös alkoholituotteiden pakkauksiin

Olemme Suomessa tottuneet siihen, että elintarvikepakkauksissa kerrotaan tuotteen energiasisältö (kcal/J). Hyvä niin. Vertailu eri tuotteiden kesken vaikuttaa usein vähäkalorisemman vaihtoehdon valintaan, mutta entä kuningas alkoholi?

Alkoholipakkauksissa ilmoitetaan kyllä tuotteen alkoholiprosentti, mutta ei kalorimäärää. Miksi alkoholituotteissa tätä merkintää ei ole eikä sitä vaadita? Sen sijaan on ehdotettu, että kaikissa elintarvikkeissa ja pakkauksissa ilmoitettaisiin tuotteen hiilijalanjälki. Hyvä sekin, mutta elintarvikkeiden energiasisältö on huomattavasti helpompi laskea kuin esimerkiksi ehdotettu hiilijalanjälki, joka on käytännössä paremminkin subjektiivinen arvio kuin laskutoimitus.

Ehdotukseni on, että energiasisältö ilmoitettaisiin myös Alkon tuotteissa. Uskon, että alkoholijuomien energiamäärän ilmoittaminen laskisi myös kokonaiskulutusta, kun kuluttajat huomaisivat kuinka paljon ”ylimääräisiä” kaloreita alkoholituotteet eri muodoissaan sisältävät. Toivon kaikkia poliitikkoja rohkeasti mukaan tekemään ehdotuksesta päätöksen.

Jyrki Uurasmaa

Ekonomi, Helsinki/Naantali