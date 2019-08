Lukijalta: Kiky-sopimuksen tutkimus on akateemista arvaamista

Keskustelu kilpailukyky-sopimuksen työpaikkoja lisäävästä vaikutuksesta on jakautunut selvästi kahteen mielipiteeseen. Niitä on olemassa ainakin työntaja- ja työntekijäjärjestöillä.

Myös vaikutusarvioiden perusteena olevat tutkimukset ovat vain suuntaa antavia. Tutkimusten tarkkuus ei ole riittävän selkeää tai tarkkaa. Asian sisältä on löydettävissä liian paljon erilaisia muuttujia. Luotettavan tutkimuksen tekeminen on miltei mahdotonta tilanteessa, jossa kikyn aiheuttama muutos työmarkkinoilla jatkuu yhä. Lienee mahdotonta osoittaa, mikä oli kiky-työpaikkojen osuus uusista työpaikoista, se on ”salaisuus”.

Jos ajantasainen fakta kikystä on heikosti perusteltavissa ja siitä on olemassa voimakkaan ristiriitaisia käsityksiä, on hyvä tarkastella vaikutusta yksinkertaisesti ja johdonmukaisesti. Avoimella kilpailusektorilla arvio kikyn vaikutuksesta työpaikkojen määrään lienee helppo arvioida markkinatalouden lainalaisuuksien perusteella.

Työajan (tuotantoaika) lisääntyessä ja kustannustason pysyessä ennallaan yrityksen tuotteen kyky kilpailla markkinoilla paranee. Työajan lisäys kiky-sopimuksessa toimii näin.

Työaika julkisella puolella on lyhyempi kuin yksityisillä toimialoilla. Tarve pidentää sitä kiky-sopimuksella nähtiin tarpeelliseksi myös julkiselle sektorille. Perimmäinen syy erilaiseen työajan pituuteen löytyy julkisen sektorin työehtojen rakenteesta. Ne ovat muodostuneet erilaisiksi vuosien kuluessa. Merkittävä vaikutus siihen on ollut pitkään jatkunut tulopoliittisten kokonaisratkaisujen kausi työmarkkinoilla.

Avoimen kilpailusektorin tupo-neuvotteluissa sopima korotustaso toimii esimerkiksi tuntipalkkojen korotuksissa kattona, jota julkinen puoli seurasi, mutta ei voinut ylittää. Siitä syystä julkisen puolen työehtoihin on räätälöity muita etuuksia, joita ei voi helposti havaita, esimerkiksi vain palkkojen korotusten suuruudessa. Näin saatiin neuvoteltua julkisille aloille lyhyempi päivittäinen ja vuotuinen työaika.

Kikyn vaikutus julkisen talouden työpaikkojen määrään muodostuu taloudellisen toimeliaisuuden ja verokertymän kautta.

Kasvu muodostuu avoimen kilpailutalouden yritysten paremmasta kilpailukyvystä ja kyvystä luoda uusia työpaikkoja. Yritysten ja niiden työntekijöiden kyky maksaa veroja antaa julkiselle puolelle mahdollisuuden antaa työtä entistä useammalle julkisten palveluiden tuottamiseksi.

Kiky ei aikaansaanut kaikkea hyvää, mutta varmaa on, että avoimen kilpailutalouden kilpailukyvyn paraminen sai aikaan uusia työpaikkoja. Tämä heijastui myös julkiselle puolelle työpaikkojen määrässä.

Mikäli kiky saa jatkoa, uskon sen toimivan työmarkkinoilla edelleen, edellä kuvatun mallin mukaan. Jos tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa päätetään luopua siitä, tilanne on työpaikkojen määrän suhteen todennäköisesti päinvastainen.

Markku Vuoti

työehtoasiamies

eläkkeellä