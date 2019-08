Lukijalta: Paaritaksin kuljettajan on oltava ammattitaitoinen

Pääsin keväällä kotiin Tyksin tekonivelyksiköstä. Kotimatkani kesti yli 20 minuuttia, joten paaritaksi oli kulkuvälineenä. Kun kuski haki minut, mentiin kiireellä hissiin ja sieltä edelleen autoon. U-sairaalasta haettiin yksi asiakas lisää.

Paarivaunu oli kiinnitettynä taksin lattiaan. Siellä oli todella epämukavaa olla. Koska kuljettaja oli kiireinen, ajotapa oli sen mukainen. Kaikki kaasutukset, jarrutukset sekä epätasaisuudet tuntuivat todella hankalasti. Kun nousin autosta, tuntui ensimmäinen vihlaus selässäni.

Olin kuljettajalle todella vihainen, mutta onneksi sain hillittyä itseni. Olen vuosien varrella oppinut, ettei tällaiselle työn suorittajalle kannata puhua heidän virheistään. Heille aika on tärkein mittari. Tämä kotimatka laukaisi vanhan ja tosi hankalan selkäkipuni. Se oli ollut täysin oireeton yli kaksi vuotta.

Minun vointiani on paljon kyselty, kiitos siitä. Olemme, mieheni ja minä, vastanneet samoin. Lonkkani on parantunut todella hienosti, mutta paaritaksikyydin laukaisema selkäkipu on tosi kivulias. Yllättäen olemme kuulleet paljon vastaavia kokemuksia. Ne, jotka odottivat uutta leikkausta, pelkäsivät paaritaksikyytiä.

Me kyytiläiset toivomme todella paljon, että meitä ylempi taho puuttuisi tähän pelottavaan epäkohtaan. Toivomme heidän vaativan kuljettajilta hyvää ammattitaitoa, että he osaisivat ajaa asiakkaidensa terveydentilan huomioiden eivätkä hyvät käytöstavatkaan olisi haitaksi.

Miksi kirjoitan vasta nyt? Kipujeni takia en pystynyt keskittymään kyseiseen asiaan. Selkä on edelleen arka ja jäykkä, mutta tällä hetkellä ei ole kipuja.

Samalla haluan kiittää kaikkia eri työtehtävissä olleita henkilöitä, jotka hoiditte minua lonkkani sairauden ajan. Kaikilla oli hyvä ammattitaito. Teille oli tärkeintä saada minut kuntoon, kiitos.

Ulla-Maija Nummela

eläkeläinen

ex-lonkkapotilas