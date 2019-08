Lukijalta: Kaikki turkulaiset saattohoitomuodot ovat tarpeellisia

Väestön keski-ikä pitenee hiljalleen. Ennen nopeasti kuolemaan johtaneet sairaudet ovat kroonistumassa uusien hoitomuotojen myötä. Turku vanhenee, mutta niin tapahtuu myös ympäristökunnissa.

Krooninenkin vaikea sairaus päättyy kuolemaan, kuten meidän kaikkien elämä. Lähestyvä kuolema asettaa ihmisen valintojen eteen: missä ja miten minä haluan kuolla, onko vaihtoehtoja? Kotisaattohoito on yleistymässä, mutta jos läheisiä ei ole tai he eivät pysty olemaan kuolevan apuna, tulee olla muita hoitomuotoja.

Kotisaatto- ja sairaanhoitajat eivät myöskään pysty olemaan jatkuvasti läsnä. Turussa saattohoitoa keskitetään Kaskenlinnan sairaalaan ja kotiin, aiemmin sitä sai myös Karinakodissa. Erikoissairaanhoidossa ei kuolevia, terminaalivaiheen potilaita juurikaan hoideta.

Lääkärit osaavat melko tarkkaan arvioida potilaidensa kunnon ja vasteen hoitoihin. Kun aktiivisen hoidon ja tutkimuksen aika on peruttamattomasti ohi, on saattohoidon aika.

Tarvitsemme tulevaisuudessa enenevässä määrin saattohoitopaikkoja, mikäli halutaan pitää kiinni tasoltaan hyvästä ja eettisesti kestävästä, potilasta kunnioittavasta terminaalivaiheen hoidosta. Saattohoidon kesto vaihtelee, mutta ei useinkaan ylitä kuukautta. Saattohoito on jatkuvaa kärsimyksen lievittämistä, hyvää perushoitoa ja henkistä tukea potilaille ja läheisille.

Kuolema ei aina ole kaunista, siihen liittyy luopumista elämästä, ystävistä, läheisistä ja ympäristöstä. Kuolevia ihmisiä on kaikenikäisiä. Siihen liittyy henkistä hätää, jota voidaan keskusteluilla ammattilaisten ja läheisten kanssa lievittää. Läheisillä on myös kysymyksiä, joihin ei aina edes ole vastauksia, keskustelu tällöinkin usein auttaa.

Kuolemaan saattaa liittyä eritteitä, kipua, jolloin tarvitaan systemaattista, jatkuvaa hyvää perushoitoa.

Karinakodin hoito on ollut potilasta ja läheisiä kunnioittavaa, potilaan ja omaisten tarpeisiin täsmällisesti vastaamista. Karinakodin miljöö on ainutlaatuinen. Muita ammattilaisia on saapuvilla tarpeen mukaan, kuten pappi, psykologi ja niin edelleen, unohtamatta vapaaehtoisia henkilöitä, jotka antavat aikaansa kuoleville ja heidän läheisilleen.

Henkilökunta on tyytyväinen työhönsä ja vuosien saatossa yhteenhitsautunut, ymmärtäen toisiaan ”puolesta sanasta”. Kaikki turkulaiset saattohoitomuodot ovat hyviä ja tarpeellisia, niin on Karinakotikin. Pro Karinakoti!

Nina Kallio

th, sh YAMK

(sd) Turku