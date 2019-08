Lukijalta: Lastemme terveydestä säästetään, taas kerran

Lapseni koulupolku alkoi kaksi vuotta sitten, ja olin silloin erittäin onnellinen, että se tapahtui Puolalan koulussa. Olen ollut todella tyytyväinen koulun toimintaan, opettajiin, yhteistyöhön koulun henkilökunnan ja huoltajien välillä. Lapseni opiskeli innokkaasti, edes väistötiloihin siirtyminen ei meitä kovin paljon haitannut – ennen tätä syksyä.

Koska tänä syksynä minun pieni kolmasluokkalaiseni siirtyy Sepänkadun koulun tiloihin ja altistuu homeelle.

Osallistuin kahdensadan muun vanhemman joukossa 13.8. järjestettyyn tiedotustilaisuuteen, jossa kaupungin viranomaiset sekä koulun kuntotutkimuksia tehneen insinööritoimiston Raksystems Oy:n edustaja yrittivät vastata (tai pikemminkin olla vastaamatta) yksinkertaiseen kysymykseen: onko koulu, johon minun lapseni ja 450 muuta menee huomenna, turvallinen paikka opiskella.

Kolmen tunnin tilaisuuden aikana suoraa myönteistä vastausta ei kuultu. Kuulimme selityksiä, kiertelyä ja kaartelua, monimutkaista viranomaiskieltä, vastuun sysäämistä taholta toiselle.

Juuri ne viranomaiset, jotka ovat tästä vastuussa, olivat sopivasti estyneet tulemasta paikalle. Meille puhuttiin teknisistä seikoista, vakuutettiin, että korjaukset on tehty – mutta ei osattu tai uskallettu luvata, että lapseni ei sairastu sisäilmaongelman takia.

Miksi sitä tilaisuutta ei järjestetty aikaisemmin? Senkö takia, että voitaisiin levittää käsiä ja vedota siihen, että koulu alkaa huomenna ja nyt ei oikein ehdi enää mitään tehdä?

Olen tavallinen maallikko, vain yksi lapsensa terveydestä huolestunut äiti, mutta minäkin ymmärrän, että jos rakennuksessa on hometta, jos siellä oireillaan jatkuvasti ja jos ongelmia on todettu jo vuosia sitten, ei sinne voi laittaa 450 lasta ja opettajat päälle. Ei yksinkertaisesti voi, ennen kuin talo on läpikotaisin tutkittu, rakenteet avattu ja näytteet otettu joka paikasta.

Tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että sitä ei ole tehty, jopa Raksystemsin edustaja sen myönsi sekä viranomaisten että meidän vanhempien kuullen. Ei kyllä osannut selittää, miksi näin on päätetty ja kuka sen päätöksen on tehnyt.

Totuus on kuitenkin se, että kuntotutkimus on toteutettu ilman riskikartoitusta tai selkeää tutkimussuunnitelmaa, jota noudatettaisiin. Sekä ilman rakenneavauksia, Raksystems on tehnyt kuntokartoitus-nimikkeellä tutkimuksia aistinvaraisesti ja otti mittauksia vain pinnoilta. Jopa taloa ostaessa rakennusta tutkitaan perusteellisemmin. Näihinkö tuloksiin Turun kaupunki siis nojaa, kun tekee päätöksiä koulutilan turvallisuudesta?

Koulusta on löydetty Stachybotrys-hometta eli mustaa hometta. Jokainen voi itse googlata internetistä oireita – minä googlasin, enkä nukkunut kovin hyvin sinä yönä.

Kuulimme tiedotustilaisuudessa vanhempien kertomuksia lastensa sairauksista astmasta ja migreenistä vakaviin silmätulehduksiin, jotka voivat aiheuttaa pysyvää sokeutumista, mutta myös siitä, kuinka koulun terveydenhuolto on jatkuvasti vedonnut flunssakausiin, yllättäen puhjenneisiin ruoka-allergioihin ja milloin mihinkin.

Ei nyt puhuta siitä, että löydös on unohdettu mainita raportissa alun perin. Eikä siitäkään, että syyksi on väitetty siivoojien liiallinen veden käyttö siivotessa. Eikä siitä, että Stachybotrys-homeen lisäksi on löydetty muutakin bakteerikasvustoa ja sienisuvustoa, joskus moninkertaisesti enemmän kuin Valviran raja-arvojen ja toimenpidearvojen listauksessa.

Katsotaan vähän päivämääriä. Meille sanottiin, että kontrollimittaukset tehtiin 12.8. Laboratoriotutkimus vienee kaksi viikkoa. Koulu alkoi 14.8. Turun kaupunki julkaisi samana päivänä vastoin odotuksia tiedotteen, jossa ilmoitettiin, että toiminta väistötiloissa jatkuu ainakin toistaiseksi.

Selittäkää minulle, huolestuneelle äidille, joka pelkää lapsensa terveyden puolesta: miten joku voi todeta, että ”tila on Turun ympäristöterveydenhuollon näkemyksen mukaan käytettävissä koulutilana” (lainaus kaupungin tiedotteesta), jos kontrollimittausten tuloksia ei vielä tiedetä?

Miten voimme olla varmoja, että ”kesän aikana tehtyjen tutkimusten jälkeen ei ole myöskään tullut esiin sellaista uutta tietoa, jonka mukaan tila ei olisi turvallinen”, jos sitä ei ole tutkittu? Ja miksi kaupungilla ei ole B-suunnitelmaa siitä varalta, että koulu ei olekaan käyttökelpoinen?

En ymmärrä. Eivätkä ymmärrä vanhemmat, jotka päättivät, että lapsi mieluummin jää kotiin kuin menee homekouluun – edellä mainitun tiedotteen mukaan keskiviikkona yli 80:n lapsen koulu jäi aloittamatta.

Mutta ymmärrän hyvin, miksi monikaan käsi ei noussut, kun tiedotustilaisuudessa kysyttiin virkamiehiltä, kuka laittaisi oman lapsensa Sepänkadun kouluun.

Turku rakentaa 5,6 miljoonaa euroa maksaneen funikulaarin, mutta meillä ei ole varaa taata lapsille turvallista ja terveellistä kouluympäristöä. Toki meille tarjottiin vaihtoehtoja – koulun vaihtaminen lähikouluun tai kotiopetus. Suomessahan, kuten toimialajohtaja Timo Jalonen osuvasti totesi, on vain oppimisvelvollisuus, ei koulupakkoa.

Huolestunut äiti