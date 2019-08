Lukijalta: Suomalaisten lihankulutus on kestämättömällä tasolla

IPCC:n raportti maankäytön vaikutuksista ilmastonmuutokseen oli odotetusti karua luettavaa.

Raportti toteaa, että maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö on globaalisti syypää 23 prosenttiin ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Syytä huoleen on myös meillä suomalaisilla, sillä ainoa ala, jolla päästömme eivät ole kääntyneet laskuun, on maatalous.

Suurin syypää maataloutemme päästöihin on eläintuotanto. Olemme lähes kolminkertaistaneet lihankulutuksemme vuodesta 1950, jolloin söimme keskimäärin 29,1 kiloa lihaa vuodessa. Tänä päivänä tuo luku on 81,3 kiloa.

Lihansyöntimme kattamiseksi jopa 70 prosenttia peltopinta-alastamme on joko rehupeltoa tai laidunmaata. Lisäksi vahvasti julkisista varoista tuettua lihaa tuodaan kauppoihimme ja viedään ulkomaille polkuhintaan. Tässä kuviossa häviävät niin ilmasto, veronmaksajat kuin viljelijätkin.

Ainoa riittävän vaikuttava keino muuttaa kansalaisten kulutuskäyttäytymistä on ohjata sitä politiikalla. Ensimmäinen asia, minkä voimme tehdä, on säätää lihalle ja muille eläinperäisille tuotteille vero, joka kohtelee tasapuolisesti niin kotimaisia kuin ulkomailta tuotuja elintarvikkeita.

Samalla meidän tulee siirtää maataloustukien painopistettä eläintuotannosta kasviproteiinin tuotantoon ja tukea viljelijöitä tässä muutoksessa.

Kasvisruoasta on tehtävä ensisijainen vaihtoehto kaikissa julkisissa ruokailuissa ottaen huomioon lisäksi ruoan kokonaisvaltainen ekologisuus – kasvisten sesonki, hiilijalanjälki kuljetus mukaan lukien, vesijalanjälki sekä tuotannon eettisyys.

Tarjoamme päivittäin satojatuhansia ruoka-annoksia kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa sekä vanhainkodeissa, mutta tällä hetkellä ilman erillistä ilmoitusta kasvisruokaa on saatavilla lähinnä suurimmissa kaupungeissa.

Meidän on aika tunnustaa tosiasiat ja tehdä tarvittavat päätökset taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan. Niin kauan, kun kulutamme vuosittaisen osuutemme planeettamme luonnonvaroista ennen kevätlumien sulamista, ei meillä ole varaa heristellä sormea muille.

Ilmastoteot alkavat läheltä, ja niiden aika on nyt.

Jesse Kareinen

puheenjohtaja

Turun vihreät nuoret