Lukijalta: Suomalainen maito ja naudanliha tuotetaan ilman soijaa

Turun Sanomien pääkirjoituksessa ”Suomen on kannettava oma vastuunsa” (TS 9.8.) todettiin, että Suomessa karjan valkuaisrehuna käytettäisiin pääasiassa soijaa. Väite on virheellinen.

Suomalainen maito- ja naudanlihaketju ovat edelläkävijöitä soijattomassa tuotannossa. Valiolaisilla maitotiloilla, jotka tuottavat 80 prosenttia Suomessa meijeriin toimitetusta maidosta, soijaa sisältäviä rehuja ei anneta maidontuotantoketjun eläimille.

Arla Suomi, joka yhteistyömeijereineen vastaanottaa 10 prosenttia meijerimaidosta, on sitoutunut siihen, että sen Suomessa valmistetut kaupoissa olevat maitotuotteet pohjautuvat soijattomaan ruokintaan.

Naudanlihantuotannossa soijan käytöstä on myös luovuttu.

Suomalainen lihaketju on panostanut merkittävästi soijan käytön vähentämiseen ja sitä on pystytty korvaamaan yhä enenevissä määrin kotimaisella rehuherneellä ja härkäpavulla. Kotieläinten rehustuksessa on hyödynnetty jo pitkään leipomo-, tärkkelys-, etanoli-, peruna-, panimo- ja meijeriteollisuudesta syntyviä sivuvirtoja.

Sikojen ja siipikarjan rehuissa soijaa valkuaisen lähteenä toki käytetään edelleen, mutta osuus rehustuksesta on 5–16 prosenttia. Osa sikatiloista ei käytä soijaa lainkaan. Soijan osuus rehustuksessa lammastiloilla on arviolta alle 1 prosentin luokkaa. Suuri osa Suomessa käytetystä soijasta on sertifioitua.

EU-maihin tuodaan vuosittain noin 36 miljoonaa tonnia soijaa ja josta 95 prosenttia käytetään eläinten rehuksi. Muualla soijaa käytetään yleisesti myös lypsylehmien rehuna sikojen ja siipikarjan rehustuksen ohella. Kysymys soijan käytöstä on siten sinänsä mitä aiheellisin.

Huolestuttavaa on, jos kaikesta siitä tuotekehityksestä ja työstä, jota meidän suomalaisessa maitoketjussamme on tehty, jotta ruokinnassa on päästy soijattomuuteen, samoin kuin lihaketjun toimista, halutaan vaieta.

Medialla on vastuu kertoa asiat oikein, jotta kuluttajat voivat tehdä vastuullisia valintoja ja vaikuttaa valinnoillaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Leena Ala-Orvola

maitoasiamies

Marjukka Manninen

asiantuntija, lihatiimin vetäjä

Saara Patama

asiantuntija

Johan Åberg

maatalousjohtaja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.