Lukijalta: Pyöräilijät hengenvaarassa kantatie 43:lla

Kantatielle 43 Laitilasta Euraan laitettiin kesällä uutta päällystettä pitkät matkat. Sitä ennen valkoisen reunaviivan ulkopuolelle jäi päällystetty piennar pyöräilijöiden polkea. Ei leveä, mutta riittävä, 60–70 cm. Vaan mitä tehtiinkään nyt päällystystyön jälkeen. Jyrsinkone jyysti tienreunan tuntumaan asvalttiin tärinäraidan, jossa pyöräilijältä irtoavat alkuperäisetkin hampaat, tekareista puhumattakaan.

Täryttäjän ja asvaltin reunan väliin jätettiin vaihtelevan levyinen päällystetty piennar, joka enimmäkseen on 45–50 senttiä, mutta monessa kohdassa kapeampi, vähimmillään vain viitisentoista senttiä. Siinä on vaikea pyöräillä niin, ettei ajautuisi toisaalta tärinään, toisaalta jyrkkään, rosoiseen asvaltin reunaan, jossa kaatumisriski on melkoinen.

Niinpä moni pyöräilijä on pakosta siirtynyt polkemaan ajoradan reunaan, jossa vaikeuttavat autoliikennettä ja ovat hengenvaarassa.

Tärinäraidan ajatellaan vähentävän autoilijoiden riskiä ulosajoon. Heidän turvallisuutensa nimissä tehtiin jokunen vuosi sitten ajoradan reunoihin tärinäraidat Laitilan ja Kalannin välille. Siellä tosin myös levennettiin ajokaistojen välistä keskialuetta ja tärinäraidan ulkopuolelle ei päällystettyä tietä jäänyt käytännössä lainkaan.

Luulin, että Ely-keskus olisi ottanut opikseen tuon virheen jälkipyykistä, mutta ei. Toivon Ely-keskuksen selvittävän, miksi näillä teillä yhden tienkäyttäjäryhmän turvallisuuden nimissä on toisen tienkäyttäjäryhmän liikkuminen tehty vaikeaksi. Jopa hengenvaaralliseksi.

Juha Kylänpää

Laitila