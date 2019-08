Lukijalta: Aikaa Karinakodin tulevaisuudesta päättämiseen ei enää ole

Saattohoitokoti Karinakodin toiminnan loppuminen koskettaa turkulaisia. Tämä Hirvensalossa meren rannalla sijaitseva rauhaisa saattohoitokoti on tarjonnut inhimillistä saattohoitoa paikassa, joka on suunniteltu nimenomaan juuri saattohoitoa varten. Sen henkilökunta on poikkeuksellisen sitoutunutta työhönsä ja on kehittänyt saattohoitoa yhä paremmin kuolevan potilaan tarpeita vastaavaksi.

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö joutui lopettamaan keväällä Karinakodin toiminnan, koska kunnat eivät enää sinne potilaita riittävästi ohjanneet. Turun kaupungille on tarjottu mahdollisuutta vuokrata tilat saattohoidon käyttöön.

Päätöstä odotettiin jo kesäkuussa, mutta se siirtyi elokuulle. Maanantain kaupunginhallituksessa päätöstä taas siirrettiin jättämällä se puheenjohtaja Katteluksen (kok) esityksestä pöydälle. Aika päätöksenteolle alkaa kuitenkin olla jo lopussa.

Henkilökunta on irtisanottu, mutta he eivät ole ottaneet vielä muita tarjottuja työpaikkoja vastaan, koska jatkaisivat mieluummin Karinakodissa, kunhan kaupunki tekee siitä myönteisen päätöksen.

Rakennuksen omistavan Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön testamenttilahjoituksina saadut varat kuluvat samaan aikaan tyhjän rakennuksen ylläpitoon kaupungin päätöstä odotellessa.

Aikaa Karinakodin tulevaisuudesta päättämiseen ei enää ole. Päätös pitää tehdä heti. Muussa tapauksessa työntekijät siirtyvät muualle töihin ja tilat on pakko myydä tai vuokrata muihin tarkoituksiin. Karinakotia ei silloin voi enää herättää henkiin.

Päätöksen tekemisen ei pitäisi olla edes rahasta kiinni, sillä Karinakodin hoitopäivä on Kaskenlinnaa edullisempi.

Kalliiksi tulee myös se, kun Kaskenlinnan saattohoitopaikat eivät nykyisellään riitä ja saattohoitoa tarvitsevia joudutaan pitämään erikoissairaanhoidon kalliilla saattohoitoon sopimattomilla paikoilla.

Olen saanut lukuisia yhteydenottoja kaupunkilaisilta Karinakodin puolesta. Kirjoitankin tämän kirjoituksen pyynnöstä meidän kaikkien puolesta.

Me turkulaiset haluamme edelleenkin säilyttää mahdollisuuden saada saattohoitoa sekä Karinakodissa että Kaskenlinnassa. Molempia tarvitaan. Toivomme kaupunginhallitukselta nopeasti vastuullista ja inhimillistä päätöstä.

Eeva-Johanna Eloranta

kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (sd)