Lukijalta: Suomen tulevaisuuden suurin uhka on liikkumattomuus

Miksi Suomi ei liiku? Liikkumaton Suomi tulee kalliiksi yhteiskunnalle: vuosittaisen hintalapun suuruudeksi on enimmillään esitetty 7,5 miljardia euroa (Vasankari, Kolu 2018).

Yksinkertaisella ja yksinkertaistetulla laskukaavalla 5,5 miljoonan väkiluvussa se tarkoittaa liikkumattomuuskustannuksia noin 1 360 euroa vuodessa henkilöä kohti. Kun tämä kustannus kerrotaan esimerkiksi Varsinais-Suomen asukasluvulla, joka on noin 477 000 henkilöä, liikkumattomuus maakunnassa maksaa noin 650 miljoonaa euroa. Eikä tässä vielä kaikki: Global Burden of Disease -verkoston laskelmien (2017) mukaan Suomen terveydenhuollon suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 29 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja jopa 58 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Miksi yhteiskuntamme on valmis mukisematta maksamaan tämän istuvan elämäntavan seuraamukset jälkikäteen? Miksi ei panosteta ennaltaehkäisevään, liikkumaan aktivoivaan toimintaan?

Tällä hetkellä joissakin kunnissa käydään keskusteluja liikuntatoimeen kohdistuvista säästöistä ja kulujen karsimistavoitteista laadittaessa ensi vuoden budjettia. Se on päivänselvä asia, ettei yhdenkään kunnan talousongelmia ratkaista säästämällä liikuntatoiminnasta – päinvastoin.

Viimein valtakunnan tasolla asiaan on herätty. Nykyistä hallitusohjelmaa voidaan luonnehtia liikunnan ja urheilun näkökulmasta jopa historialliseksi hallitusohjelmaksi.

Edellisen eduskunnan aikana viime marraskuussa käsitelty liikuntapoliittinen selonteko on otettu laajasti huomioon ja ohjelmaan on kirjoitettu erittäin selkeät tavoitteet liikkumisen lisäämiseen sekä seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytysten ja olosuhteiden kehittämiseen.

Selonteon esityksen mukaisesti hallitus luo Liikkuva Suomi -liikkumisohjelman ja sen arviointiyksikön. Samalla hallitus perustaa niin ikään selonteon mukaisesti liikuntapoliittisen koordinointielimen, jonka valtioneuvosto nimittää.

Lapset ja nuoret on otettu ohjelmassa erikseen huomioon. Hallitusohjelmassa linjataan, että jokaiselle lapselle ja nuorelle halutaan taata mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä: vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Vanha sanonta kertoo, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä tapauksessa suunnitelma on tehty ja nyt on tekojen aika. Hallitusohjelman toimeenpano vaatii hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskeistä on se, että kunnissa ymmärretään liikunnan olevan tärkeä peruspalvelu ja siihen myös panostetaan resursseja.

Väestön liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden taklaaminen vaatii liikuntamyönteistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksesta ja kouluista korkeakouluihin asti unohtamatta työyhteisöjen, työikäisten ja ikääntyvien liikuntaa. Kolmannen sektorin toimijat ovat tässä työssä hyvinä kumppaneina. Suomalaisten hyvinvoinnin kannalta kuntien panostus on aivan ratkaisevan tärkeää.

Vetoankin kuntien päättäjiin ensi vuoden budjettien käsittelyssä ja päätöksenteossa. Lisätkää ja vahvistakaa resursseja kansalaisten liikuttamiseen. Näin lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja saavutetaan säästöjä pitkässä juoksussa, sillä liikunnasta säästäminen tulee myöhemmin maksettavaksi korkojen kera. Laitetaan Suomi liikkeelle ja torjutaan maatamme vaaniva uhka.

Jari Haapanen

aluejohtaja

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry