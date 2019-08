Lukijalta: Lasten ja nuorten hyvinvointiin on vihdoin satsattava

Valitettavasti joka toista meistä suomalaisista koskettavat mielenterveysongelmat jossain vaiheessa elämää. Kansalaisaloite Terapia-takuusta etenee vihdoin eduskuntaan. Terapiatakuu parantaa yhdenvertaisuutta. Avainsana Terapiatakuussa on syrjäytymiskierteen ehkäisy, nopea hoitoon pääsy ja ennakkoluulojen poistaminen.

Mielenterveysongelmat vaativat varhaista tunnistamista ja oikeanlaista hoitoa. Tällä hetkellä Suomessa mielenterveysongelmien hoito ei ole riittävää.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on huippuluokkaa. Suomalainen koulutus on erinomaista. Siksi juuri koulu on tähän erinomainen paikka taata lapsille ja nuorille turvallisessa oppimisympäristössä ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut sekä matalan kynnyksen hoito.

Yksikin sairastunut lapsi tai nuori on liikaa. Kun yksi tippuu, tippuu koko porukka. Se vaikuttaa koko yhteisöön. Yksikin sairastunut nuori sairastuttaa koko perheen. Koko luokan. Koko koulun. Ryhmädynamiikka muuttuu, kun yksi putoaa polvilleen.

Nostetaan kaikki ylös. Yhdessä. Pidetään kädestä kiinni. Autetaan ylös. Ei enää kävellä ohi. Taataan lapsille ja nuorille heidän ansaitsemat ilmaiset opiskeluhuollon palvelut kouluihin. Mielenterveystyöhön panostaminen on sijoitus, joka maksaa itsensä monin tavoin takaisin.

Liisa Ståhle

Vastuukuraattori ja äiti, VTM