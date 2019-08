Lukijalta: Loimaan kylät kertovat ja kiittävät

Turun Sanomissa kerrottiin varsin lohduttomasti Loimaan kaupungin talousnäkymistä (TS 4.8.). Artikkelissa sivuttiin muun muassa hallintokiinteistöjen miljoonien eurojen remonttitarvetta, sairaalan tilannetta ja kouluverkkouudistusta.

Palveluita supistamalla koetetaan varautua tuleviin haasteisiin. Ankeaa, ankeaa.

Me Loimaan kylissä halusimme kertoa asioiden toisen puolen. Loimaa ei ole mikään ankea paikka olla ja elää. Etenkin kylissä tontit ovat edullisia ja kynnys oman talon rakentamiseen tai yrityksen perustamiseen matala.

Kylien yhteisöllisyys tuo elämään juurevuutta ja yhteenkuulumisen tunnetta, merkitystä, hyvän tuulen elämyksiä. Loimaan valtakunnallisessa mittakaavassa pienimuotoiset tapahtumat ovat kuitenkin ihan ihmisenkokoisia, letkeitä ja leppoisia, keräävät väkeä yhteen ja täyttävät kulloisenkin tarkoituksensa.

On totta, että Loimaa joutuu hakemaan säästöjä. Etenkin sivistysjohtaja Manne Pärkö on täällä kylillä tullut tutuksi kiertäessään kutsuttuna keskustelemassa mahdollisista kyläkoulujen sulkemisista ja niiden aiheuttamista palvelutyhjiöistä elinvoimaisiin kyliimme. Sivistysjohtaja on ollut hyvin yhteistyökykyinen ja keskusteluyhteys on ollut helppo muodostaa.

Tätä voisi parhaimmillaan olla Loimaa: kun kaupunki on tarpeeksi pieni, asioista voidaan puhua ihan ihmisenä ihmiselle sen sijaan, että asukkaille tärkeä asia katoaa koneiston syövereihin.

Samaa kieltä puhuu myös tilanne kyläkouluasiassa: moni valtuutettu ja luottamushenkilö ymmärtää kyläkoulujen arvon koko Loimaankin kannalta, ja viimeaikaiset selvitykset ja ehdotukset vaihtoehtoisista säästötavoista antavat myös ymmärtää, että asialla on laajempaakin kannatusta.

Melko selväksi on lukuja tutkien myös käynyt, etteivät koulut ole syypäitä Loimaan taloustilanteeseen eikä niiden lakkauttaminen ole millään tavalla Loimaan imagolle positiivinen asia. Tämäkin lienee vaikuttanut yleisen ilmapiirin kääntymiseen kyläkoulujen puolelle.

Me kylissä olemme luottavaisin mielin siinä, että Loimaa valitsee lastensa edun ennen hallintokiinteistöjään tai muita suppean asukasvaikutuksen investointeja.

Tänä päivänähän työ ei niinkään ole enää paikkaan sidottu, eikä Loimaan kaupungin identiteetti varmastikaan riipu siitä, kuka työskentelee ja missä osoitteessa.

Sen sijaan lasten edun ensisijaisuuden arvoa päätöksenteon kulmakivenä ei käy kiistäminen. Investoinnit lapsiin ovat suoraan investointeja tulevaisuuteen.

Siinä missä monet kaupungit ovat ajaneet kyläkoulunsa alas ja samalla menettäneet sen yhden, toisinaan jopa ainoan kilpailuvalttinsa suhteessa suurempiin kaupunkeihin, Loimaalla vielä on mahdollisuus ja tahtoakin kyläkoulunsa säilyttää ja profiloitua nimenomaisesti lasten ja lapsiperheiden kaupungiksi.

Tervetuloa Loimaalle asumaan ja käymään koulua, täällä mekin ollaan!

Susanna Lehtimäki

Virttaa

Kirsi-Maria Viitala

Virttaa/Hanhijoki

Elina Riihimäki

Kojonkulma

Helinä Sosi

Kojonkulma

Riikka Onnela

Niinijoki

Taru Mäkelä

Niinijoki

(Loimaan kylät)