Lukijalta: Kansalaiset luottavat Euroopan unioniin

Euroopan unionin historiassa ei ole juuri ollut auvoisia ja tyyniä päiviä: kriisejä on ollut koko ajan vaikka muille jakaa. Niistä on selvitty diplomatialla ja julkilausumilla. Jos tulevaisuutta katsoo menneisyyden kautta, EU on ja pysyy.

Se on rakentanut kiinteän ja toimivan talousverkoston, jonka korvaaminen on hankalaa ja kallista. Tulevina vuosina jäsenmaat ja kansalaiset tarvitsevat EU:ta enemmän kuin tänään ja yrityksille EU on jo välttämättömyys.

Juuri valittu Euroopan parlamentti ja syntymässä oleva uusi komissio joutuvat linjaamaan kehitystä ja ratkomaan ongelmia. Aktiivista toimintaa tarvitaan EU:n sisällä, mutta myös unionin ulkosuhteet on saatava vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Euroopan unioni on juridinen, oikeusvaltioiden muodostama arvoyhteisö. Puolan ja Unkarin on palattava oikeusvaltioiksi. Ellei näin tapahdu, on muiden jäsenmaiden toimittava.

Yhteisö on korostanut solidaarisuutta ja sen on pidettävä huoli siitä, että yhtenäisyys säilyy. Unioni ei kuitenkaan ole mikään maksuautomaatti. Tulonsiirtounionia on vaikea perustella kansalaisille. Jos EU:n sisälle syntyy kilpailevia blokkeja, ne hajottavat unionin yhtenäisyyttä.

Suomi on EU:n puheenjohtajana vuoden loppuun saakka. Euroopan parlamentissa pääministeri Antti Rinne esitteli ohjelmaansa heinäkuussa: EU:n tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. Tässä on lyhyesti sanottu unionin kestävä visio pitkäksi aikaa.

Aika ajoin ehdotetaan neuvotteluja perussopimusten muuttamisesta ja niiden saattamisesta vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden vaatimuksia. Tähän ei pidä lähteä, koska siitä avautuu loputon suo, joka tuskin johtaa nykyistä parempaan tulokseen.

Unionin on otettava se asema, mikä sille kuuluu suurena kansainvälisenä toimijana. Se on Kiinan ja Intian jälkeen asukasluvultaan suurin alue, yli 500 miljoonaa asukasta. EU pelaa maailmansarjassa Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa.

Kauppapolitiikassa EU:n neuvottelemat vapaakauppasopimukset tuovat hyötyjä molemmille osapuolille. Yksittäinen jäsenmaa tuskin saisi samoja etuja, kuin mitä voidaan saavuttaa yhdessä, eikä kykene puolustamaan etujaan talouden suurten maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Euroopan unionin tulevaisuus ei ole menneisyydessä, vaan tulevaisuuden hallinnassa ja siihen valmistautumisessa. Jäsenmaiden erilaisuus näkyy päivittäin, mutta suurissa teemoissa pitää päästä nykyistä parempaan yhtenäisyyteen. Uudessa budjetissa painopistettä on siirrettävä tulevaisuuteen, säilyttäviä rakenteita on uudistettava.

Eurobarometrin mukaan yli 60 prosenttia suhtautuu myönteisesti EU:n tulevaisuuteen. Kansalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta, mutta pahin ongelma on maahanmuutto. Tärkein EU:n saavutus on vapaa liikkuvuus ja EU-kansalaisuus. Kansalaiset ovat antaneet ja vahvistaneet neuvotteluagendan joksikin aikaa.

Maahanmuutto on vaikea, eikä ole kaikilta osin EU:n hallinnassa. Keskusteluun nousee Afrikka ja sen ongelmat. Entiset siirtomaavallat joutuvat korjaamaan omia virheitään.

EU ei voi ottaa vastaan määräänsä enempää maahanmuuttajia. Apua ja kehitystä on vietävä sinne, missä on ongelmia.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa on vietävä eteenpäin. Tärkeintä on hiilidioksidin vähentäminen globaalisti. EU:n tehtävä on asettaa oikeudenmukaiset tavoitteet: jokainen jäsenmaa ja yritys hoitavat itse tarvittavan teknologian kehittämisen.

Kansalaisilla on oma vastuunsa muuttaa kulutustaan. Kertakäyttökulttuurista on päästävä pois ja aloitettava kestävä kuluttaminen. EU ei kuitenkaan saa näännyttää omia yrityksiään kuoliaaksi.

Boris Johnsonille ei pidä antaa yhtään periksi, britit saavat itse sotkunsa selvittää. EU:n budjettiin ei voida kerätä brittien jättämää aukkoa. Menoja on supistettava, mutta tarvittaessa lienee pakko suostua näennäiseen maksujen korotukseen.

EU:n tulevaisuus perustuu nykyisten ongelmien nopeaan ratkaisuun. Aluksi on toteutettava kaikki se, mistä on yhdessä päätetty. Jäsenmailta edellytetään yhteistyötä ja parlamentilta vastuun ottamista asioista. Komission on toteutettava läheisyysperiaate ja vähennettävä säätelyä.

Sampsa Saralehto

Valtiotieteiden tohtori