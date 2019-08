Lukijalta: Carunalla kohtuuttomat hinnat

Jyrki Kataisen hallituksen joulukuussa 2013 tekemä päätös Fortumin sähköverkkojen myynnistä Carunalle on todettu suureksi virheeksi. Tämä päätös on johtanut sähkön siirtohintojen dramaattiseen nousuun, joka on tullut hyvin kalliiksi monelle suomalaiselle.

Carunan markkinaosuus Suomen sähköverkoista on noin 20 prosenttia, joten kyseessä on merkittävä osuus entisestä kansallisomaisuudesta.

Sähköverkkotoimintaa voidaan pitää luonnollisena monopolina eli toimintana, jossa monopolin olemassaolo on – tavanomaisesta poiketen – järkevää.

Luonnollisen monopolin järkevyys perustuu siihen, että korkeiden perustamiskustannusten takia ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa esimerkiksi useita sähkö- tai vesijohtoverkkoja.

Koska monopoli voi nostaa hintojaan rajatta kilpailun puuttuessa, on kyseenalaista, kannattaako luonnollisia monopoleja antaa yksityisten tahojen käsiin.

Carunan taustalla on australialainen pääomasijoitusyhtiö First State Investments, joka on tunnettu sijoituksistaan infrastruktuuriin ja juuri luonnollisiin monopoleihin.

Ei ihme, sillä sijoitus luonnolliseen monopoliin on lähes riskitön, mutta varmatuottoinen varsinkin, kun Carunalle sallitaan vuosittain jopa 15 prosentin sähkönsiirtohintojen korotukset.

Caruna perustelee jatkuvia hinnankorotuksia infrastruktuuri-investointien kustannuksilla. Selvittämättä on, mikä osa korotuksista on todella perusteltavissa infrastruktuuri-investoinneilla.

Osittain tästä tilanteesta on vastuussa Energiavirasto, joka päätti sallia veroja edeltävän kohtuullisen tuottoasteen asettamisen täysin kohtuuttomalle tasolle (6,20 prosenttia vuonna 2019).

Sähköverkonhaltija saa nykyisellään korottaa sähkön siirron ja jakelun maksujaan enintään 15 prosenttia edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuna. Tätä prosenttia tulisi merkittävästi alentaa, jotta saavutettaisiin aidosti kohtuullinen taso.

Esko Kiviranta

kansanedustaja (kesk)