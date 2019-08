Lukijalta: Kaipaamme avoimuutta Turun kaupungilta

Uusi lukuvuosi on alkamassa ja osa lapsista palaa tiloihin, jotka eivät ole terveitä.

Kutsummekin kaupunginjohtaja Minna Arven syyskuussa sisäilmatoimikunta Sitkun seuraavan kokouksen vieraaksi kuulemaan huoltajien huolta Turun kaupungin koulujen ja päiväkotien sisäilmasta, ja ennen kaikkea keskustelemaan ratkaisuista, joilla tulevaisuudessa taataan kaikille oppilaille terve opiskeluympäristö.

Sitku perustettiin vuonna 2018 Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen Turvary ry:n alaisuuteen tekemään työtä sen eteen, että jokaisella turkulaisella lapsella olisi mahdollisuus opiskella ja leikkiä sisäilmaltaan terveessä koulussa tai päiväkodissa. Toimikuntaamme kuuluu aktiivisia vanhempia sekä sisäilma-asioiden asiantuntijoita. Myös Turun kaupungin sisäilmapäällikkö on säännöllisesti osallistunut kokouksiimme.

Huoltajan roolissa koemme tärkeäksi sen, että tulemme kuulluiksi ja että pystymme vaikuttamaan sisäilma-asioita koskeviin kunnallisiin päätöksiin.

Sitku onkin aktiivisesti seurannut ja ollut mukana muun muassa Puolalan koulun Sepänkadun yksikön sekä Vähä-Heikkilän koulun neljän rakennuksen sisäilmaongelmien selvittämisessä.

Sitkun ja huoltajien myötävaikutuksella viidessä Turun koulussa teetettiin helmikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laatima sisäilmaoireilua koskeva kysely, johon paikalla olleet oppilaat saivat oppitunnin aikana vastata sähköisen linkin kautta. Poissaolleiden ei sen sijaan ollut mahdollista osallistua kyselyyn kotoa tai myöhemmin.

Oli hyvä, että kyselyt suoritettiin, mutta Sitku kummastelee Turun kaupungin toimintatapaa kyselyjen järjestämisessä sekä niistä tiedottamisessa.

Kyselyn tulokset valmistuivat jo maaliskuun alussa, mutta vanhemmille niistä kerrottiin vasta viikkoa ennen koulun loppumista, joten kaupungilta kului peräti 11 viikkoa kyselyn tuloksista tiedottamiseen.

Silloinkin niistä julkaistiin vain lyhyet koosteet Wilma-tiedotteina, vaikka tarkempien tulosten saaminen olisi ollut erityisesti oireilevien lasten huoltajille tärkeää.

Sitku on kirjallisesti pyytänyt kyselyn tuloksia nähdäkseen, mutta toistaiseksi tuloksetta. Mielestämme tulokset olisi pitänyt julkistaa kokonaisuudessaan sekä järjestää niistä tiedotustilaisuuksia kaikissa kouluissa, joita kyselyt koskivat, sillä nyt sellainen pidettiin vain Sepänkadun yksikössä.

Huoltajien tulisi saada esittää kaupungin edustajille kysymyksiä tuloksista sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. Huoltajilla on myös oikeus tietää, mikäli kaupunki ei aio kyselyn tuloksista huolimatta tehdä mitään lisätutkimuksia tai korjauksia.

THL:n kyselyn mukaan sisäilmaan liittyvää oireilua on esiintynyt erityisesti Sepänkadun yksikössä huomattavan paljon verrokkikouluihin verrattuna. Oireiden kirjo on laaja ja oppilaita on niiden takia joutunut vaihtamaan koulua.

Sepänkadun yksiköstä uutisoidut uusimmat tutkimustulokset myrkyllisistä home-esiintymistä (TS 5.8.) ovat myös erittäin huolestuttavia ja herättävät huoltajissa runsaasti kysymyksiä.

Vähä-Heikkilän koululla puolestaan oireilua esiintyy huoltajien mukaan vain osassa rakennuksista. Siksi on mielestämme outoa, ettei Turun kaupunki kyselyä tilatessaan määritellyt sitä siten, että eri rakennusten ja kerrosten tulokset olisi saatu eroteltua toisistaan ja ongelmakohdat paikallistettua.

Vaikka kokonaistulokset tästä syystä laimenivat, oli oireilu siitä huolimatta Wilma-tiedotteen mukaan koulussa keskivertoa yleisempää.

Sitkua Turun kaupungin toimintatapa suuresti ihmetyttää.

Kun kunta painii vaikeiden sisäilmaongelmien kanssa, on avoimuus huoltajien suuntaan ainoa oikea tapa toimia. Ongelmien piilottelu tai tutkimatta jättäminen lisää epäluottamusta kaupungin viranomaisia kohtaan, ja vaikeneminen saattaa antaa tilanteesta jopa todellisuutta vakavamman kuvan.

Esimerkkiä avoimemmasta viestintäkulttuurista voisi ottaa vaikkapa Joensuun kaupungista, joka toteutti THL:n sisäilmakyselyn kaikissa kouluissa ja julkaisi tulokset avoimesti verkkosivuillaan.

Samanlaista avoimuutta ja ratkaisukeskeisyyttä me Sitkussa kaikkien turkulaisten huoltajien edustajana odotamme myös Turun kaupungilta, jotta voimme luottaa siihen, että lapsemme ovat turvassa kouluissa ja päiväkodeissa.

