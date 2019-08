Lukijalta: Veneajokorttia tarvitaan

Airiston traaginen veneonnettomuus on kirvoittanut keskustelun veneen päälliköltä vaadittavasta ajokortista. Useat asiantuntijat näyttävät olevan sitä mieltä, että ajokortti ei paranna turvallisuutta.

Haluan tuoda esiin rannallaseisojan näkökulman asiaan.

Omistan kiinteistön vilkkaasti liikennöidyn väylän varrella, joka kohdallamme on vielä hyvin kapea, leveys alle 200 metriä. Kohdallamme on aallokon muodostamisen estomerkki muutaman sadan metrin matkalla, jonka jälkeen väylän levetessä on nopeusrajoitusmerkki 10 km/h, joka parin kilometrin jälkeen muuttuu 20km/h:ksi.

Valitettavan harva veneilijä noudattaa näitä kieltomerkkejä, syynä tietenkin olematon valvonta. Luulen, että tämä välinpitämättömyys näkyy veneilykäyttäytymisessä muuallakin.

Mikäli rekisteröidyn veneen kipparilta vaadittaisiin ajokortti, joka viranomaisten toimesta nostettaisiin kuivumaan, kun tällaisista välinpitämättömyysrikkeistä joutuu kiinni silloin harvoin kun valvontaa on, niin se saattaisi rauhoittaa vauhtia rajoitetuilla alueilla. Ainakin maanteillä uskon kortin menetyksen uhan hillitsevän vauhtia.

Salmessamme lapset opettelevat uimaan ja kelluskelevat kumiveneillä ja renkailla. Toivoakseni kaikilla siellä liikkuvilla veneilijöillä on tähystys kunnossa.

Esa-Matti Lilius