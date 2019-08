Lukijalta: Pelkkä kouluenglanti ei riitä

Kaksikielistä perhettä ohjastaneena ymmärrän hyvin huolen tilanteesta vailla painettuja sanakirjoja. Pahinta niiden puutteen lisäksi lienee se, että osa jo olemassa olevista, erityisesti uudemmanpuoleisista sellaisista, on virheellisiä tai vähintäänkin omituisia.

Takavuosina ostin vuodesta 1965 Ruotsissa asuneelle sisarelleni suomi-ruotsi-suomi-sanakirjan, koska hän tarvitsi tietoa uudistuneesta suomen kielestä. Pahaa aavistamatta valitsin silloin ainoan yleisesti myynnissä olevan kaksipuolisen teoksen.

Myöhemmin siskoni kertoi ja näyttikin, miten paljon siinä oli erheitä ja suoranaisia virheitä. Suomesta ruotsiin oli esitetty käännöksiksi outoja sanoja, joita ei ruotsin kielessä liene lainkaan, ainakaan riikinruotsissa. Vertailuun käytimme Svenska Akademiens Ordlistaa ja paria muuta sikäläistä edistynyttä versiota. Osa sanoista tuntui olevan ruotsalaisten mielestä hullunkurisia ja käsittämättömiä. Ruotsista suomeen -osio oli onnistunut paremmin, mutta siinäkin oli epätarkkuutta.

Kaikkein uusimpia sana- ja oppikirjaversioita en ole halunnut edes katsoa – onhan nähtävissä, että ruotsin kielen taito maassamme on romahtanut ja joutunut valitettavan inhon, jopa vihamielisyyden kohteeksi.

Taustalla on tietenkin paitsi suuri tunne, myös raha. Kun nettiversioita on tarjolla ja kirjojen painattaminen on kallista, kukapa haluaisi markkinoille tiiliskiviä, jotka eivät mene kaupaksi kokonsa, hintansa ja hankalamman käytettävyytensä vuoksi?

Kiireisessä maailmassamme tuntuu olevan tärkeämpää rynniä eteenpäin nenä kiinni jossain mobiilisovelluksessa kuin hakea oikeellista tietoa asioista. Nettisanakirjoissakin on virheitä, joita aloittelevan kääntäjän saattaa olla vaikea huomata. Kun itse suomen kielen taitokin on kansamme piirissä rapistumassa, miten voitaisiin opettaa hyvin muita kieliä tai hallita oppi- tai sanakirjojen tekotaitoa, tieteellisistä teoksista puhumattakaan, olivatpa ne verkossa tai hyllyssä?

Tilanteen täydentävät ne kirjastot, jotka hävittävät vanhatkin sanakirjat. Olin taannoin töissä kirjastossa, josta piti poistettaman suuri osa vanhoja hakuteoksia ja sanakirjoja. ”Nehän ovat vanhoja, eihän niillä mitään tee”.

Ehkä ei teekään se, joka elää täysin tässä päivässä toinen jalka tulevaisuudessa välittämättä ja tietämättä mitään kansainvälisestä vanhasta sivistyksestä, ihmiskunnan menneisyydestä ja sen vaikutuksista tähän päivään. Olisi siis paikallaan tehdä kunnollisia sanakirjoja, toisinaan siten, että säilytettäisiin niiden vanha sisältö eikä vain keskityttäisi tuhannen alkeellisimman sanan kokonaisuuteen.

Olen säästänyt suurimman osan elämäni aikana hankkimistani sanakirjoista ja sanastoista, koskivatpa ne mitä kieltä tahansa. Ajoittain törmään termiin, jota ei löydy suomen ja muitten kielten välisistä sanakirjoista suoraan. Joskus sitä on käännettävä toisille kielille ja pengottava useita vaihtoehtoja. Toisinaan joudun käyttämään kahta tai kolmeakin välisanastoa – useimmiten painettuina kirjoina. Joskus on pakko arvata asiayhteyden osalta, kun käännöstä ei mistään löydy.

Tulevaisuus – kansainvälisyyttäkö pelkän kouluenglannin avulla? Vaikka englanti on erityisesti sodanjälkeisen amerikkalaistumisen vuoksi levinnyt, maailmassa on vielä muitakin kieliä, joita suomalaistenkin olisi hyvä opiskella ja ymmärtää sekä hallita hakuteosten käyttötaito.

Muillakin tasoilla kuin ”una cerveza, por favor.”

Maria Dagerfalk