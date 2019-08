Lukijalta: Tutkimuksen on täytettävä tieteelliset kriteerit

Haluamme tuoda julki huolemme liittyen artikkeliin fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppisen ja fysiikan tohtori Pekka Malmin tutkimuksesta (TS 20.7.), ja ottaa etäisyyttä paitsi edellä mainittujen tutkijoiden ilmaisemiin mielipiteisiin, myös fysiikan ja tähtitieteen laitoksen viralliseen kantaan tässä asiassa.

Julkisessa keskustelussa jokaisella on, niin hyvässä kuin pahassa, oikeus omaan mielipiteeseensä. Tieteellisessä keskustelussa näin ei ole: useista aiheista on monia poikkeavia mielipiteitä, mutta tieteellistä painoarvoa voi antaa vain niille, jotka on muodostettu noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä.

Toisin sanoen, mielipide on syytä ottaa vakavasti tieteellisessä keskustelussa vain, jos siihen liittyvät oletukset ja tietolähteet ilmaistaan selkeästi, sen tutkimusmenetelmät ovat toistettavissa ja mikä kaikkein tärkeintä, sen on oltava vapaasti muiden tutkijoiden arvioitavissa.

Tämä pätee erityisesti poliittisesti kiistanalaisissa tutkimusaloissa, joihin Kauppisen ja Malmin tutkimus kuuluu, mutta heidän tutkimuksensa ei täytä edellä mainittuja kriteerejä.

Tämän työn haastamatta jättäminen antaa sille virheellisen suuren painoarvon ja on omiaan korottamaan tieteellisesti puutteelliset mielipiteet samalle tasolle asiantuntijoiden näkemyksen kanssa.

Artikkeli käsittelee esijulkaisuja sisältävässä tietokannassa (Arxiv) ilmestynyttä työtä, jota ei ole vielä vertaisarvioitu. Toisin sanoen tiedeyhteisö ei ole varmistanut työn paikkansapitävyyttä millään lailla.

Esitetty työ perustuu tekijöiden aikaisempiin julkaisemattomiin käsikirjoituksiin tai maineeltaan epämääräisissä tai ei-fysiikan alan lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Ilmastotieteen asiantuntijat ovat kiistäneet näissä aikaisemmissa käsikirjoituksissa esitetyt tulokset, eikä artikkelissa käsitelty uusi työ ole poikkeus. Erityisesti sitä on arvosteltu liian yksinkertaisten matemaattisten mallien käytöstä, tietolähteiden nimeämättä jättämisestä, puutteista tulosten toistettavuudessa ja olemassa olevan tietokokonaisuuden ja aikaisempien tulosten virheellisestä tulkinnasta.

Me emme usko, että artikkelissa käsitelty työ täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Näin ollen, vaikka laitoksen virallinen kanta käsitteleekin aiheita, jotka kuuluvat tieteelliseen keskustelun käytäntöihin, ne eivät päde käsillä olevassa tapauksessa: käsitelty työ ei ole juuri muuta kuin mielipiteitä vailla totuuspohjaa, eikä sitä siten voi pitää vakavasti otettavana (ainakaan ilman sitä tukevaa todistusaineistoa, jota ei tällä hetkellä ole).

Ottaen huomioon ilmastonmuutoskeskustelun valtavan yhteiskunnallisen ja poliittisen merkityksen, haluamme tuoda julki syvän huolemme siitä, millaisia vaikutuksia näin löyhällä tieteellisellä suhtautumisella asiaan voi olla, eritoten jos se on lähtöisin akateemisen maailman ytimestä.

Vastaavanlaisia väitteitä voidaan käyttää päätöksentekijöiden ja yleisen mielipiteen manipulointiin, erityisesti jos väitteiden esittäjien affiliaatio arvostetun laitoksen kanssa antaa virheellisesti ymmärtää, että väitteillä on tieteellistä legitimiteettiä.

Koska yliopistotutkimusta rahoitetaan verovaroin, peräänkuulutamme hyvin tiukkaa ja tunnollista suhtautumista tutkimukseen ja julkisesti otamme etäisyyttä artikkelissa käsiteltyyn tutkimukseen ja sen hyväksymiseen osana normaalia tieteellistä keskustelua ja käytäntöä.

Prof. Sabrina Maniscalco, Prof. Esko Valtaoja, Prof. Jukka Käyhkö, Dr. Kaj Wiik, Dr. Tom Bullock, Dr. Matteo Rossi, Dr. Guillermo Garcia-Perez, Dr. Johannes Nokkala, Boris Sokolov, Laura Piispanen, Sina Hamedani Raja, Leevi Leppäjärvi, Walter Talarico, Oskari Kerppo, Jaakko Lamminpää, Shane Moran