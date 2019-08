Lukijalta: Epävarmuus vesillä on lisääntynyt

Viime viikolla tapahtunut onnettomuus Seilin vesillä Airistolla on selvä merkki lisääntyneestä epävarmuudesta ja huolimattomuudesta vesillä. Olen ikäni purjehtinut, yli 50 vuotta, ja havainnut muutosta vesillä liikkumisessa.

Suurin riskitekijä on ilmeisesti se, etteivät moottoriveneilijät ja purjehtijat osaa riittävästi ennakoida toistensa ratkaisuja. Moottoriveneilijät ovat entistä enemmän varsin piittaamattomia ja kärsimättömiä purjeveneiden liikkeistä hitaampina veneinä. Toisaalta, purjevene, joka avustaa ”purjehtimistaan” koneella, on moottorialus siinä missä moottorivenekin. Tällöin pitäisi purjehtijan käyttää mustaa kolmiomerkkiä, joka on kärjellään näkyvästi keulassa. Tätä näkee tosi harvoin.

Purjevene, jolla ei ole purjeita ylhäällä, on moottorivene. Tällöin ovat voimassa väistämissäännöt konealusten kesken. Joskus tyynellä, kun ajamme koneella ja kohtaamme vastakkain tulevan moottoriveneen, moottorivene ei kunnioita sitä sääntöä, että kumpikin sivuuttaa toisensa oikealta.

Olen parhaillaan työryhmässä, jossa teemme työnimeltään Venepäällikkö-kirjaa, jossa olen vahvasti korostanut ja selvittänyt ongelmatilanteita, joita veneilijöiden kesken syntyy. Olisi erittäin tervetullutta, jos molemmat osapuolet syventyisivät toistensa väistämisvelvoitteisiin, sekä niihin purjeveneellä liikkujan lainalaisuuksiin, joita syntyy, kun liikutaan tuulen voimalla, esimerkiksi luovimiset, purjeiden nosto ja lasku sekä reivaaminen.

Joskus purjeveneetkin ovat nopeampia kuin moottoriveneet. Tällöin purjeveneen on väistettävä moottorivenettä, lähestyessään tätä takaapäin. Isot nykyajan moottoriveneet ovat keveitä ja huonosti ohjautuvia hitailla nopeuksilla, koska tuulipintaa on paljon. Varsinkin satama-altaissa tulee läheltä piti -tilanteita.

Me olemme SPV:n koulutustoimikunnassa jatkuvasti kehittäneet koulutusta ja ohjanneet ihmisiä vapaaehtoisen koulutuksen piiriin. Jokaisen veneilijän pitäisi ymmärtää ottaa vastuuta tekemisistään, sitähän se uusi asetus aluksen päällikkyydestä korostaa.

Lähdetään siitä eteenpäin, että ollaan yhdessä vesillä.

Reijo Suomi

Turun Pursiseuran koulutusvastaava, SPV:n liittokouluttaja, Trafin hyväksymä tarkastaja