Lukijalta: Tarpeettoman vesivoiman purkaminen mahdollistaisi lohen paluun Saaristomerelle

Tänäkin kesänä keskustelu vesivoiman kalataloudellisista ja ekologisista haitoista on käynyt vilkkaana. Konkreettiset toimet tilanteen parantamiseksi ovat edelleen vähäisiä.

Vesivoimayhtiöt ovat vältelleet ja viivytelleet kalateiden tai ohitusuomien rakentamista, joihin joutuisivat luovuttamaan pienen osan vedestä eli tuotosta.

Vesivoima ei tuhoa ainoastaan virtavesiluontoa ja jokivarren ihmisten elinkeino- ja virkistysmahdollisuuksia. Kun mereltä puuttuu vaelluskalat, puuttuu sieltä myös työvoimavaltaisen matkailualan kasvupotentiaalia.

Ahvenanmaalla on jo nähty, kuinka valtava potentiaali vaelluskaloissa on. Kun Tornionjoen lohi ui keväällä Ahvenanmaan ohi, on vapaata mökkiä turha etsiä.

Saaristomeren valuma-alueen suurin (entinen) lohijoki, Paimionjoki, on padottu kolmen vesivoimalan vuoksi. Niiden yhteenlaskettu nimellisteho on 3,9 MW ja käyttöaste alle 50 prosenttia vuoden tunneista. Yksi moderni merituulivoimala on 10 MW ja käyttöaste samalla tasolla.

Paimionjoen kaltaiset pienvesivoimalat eivät tyypillisesti ole edes todellista säätövoimaa, koska niiltä puuttuu patoaltaat. Paimiossakin kevättulva joudutaan ohijuoksuttamaan.

Suomen teollistuessa kaikki vesivoima oli tarpeen ja jonkinlaista vesivoimaa tarvitaan jatkossakin. Nykyisen eduskunnan olisi pohdittava, missä Suomen joissa tulevaisuudessa tuotetaan vesivoimaa ja millä ehdoilla sekä missä siitä on järkevämpää luopua ja millä ehdoilla.

Keskitytään vesivoimaan siellä missä sitä voidaan tuottaa järkevällä volyymilla, säätövoimana ja ohitusuomilla varustettuna – vastuullisesti.

Asukkailla, mökkeilijöillä ja matkailijoilla niin Saaristomerellä kuin ympäri Suomen rannikkoa on oikeus vaelluskaloihin.

Pekka Salminen

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori