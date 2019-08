Lukijalta: Kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien velvollisuus

Koulurauha on tärkeää, koska lapset viettävät ison osan viikostaan siellä. Pelko kiusatuksi tulemisesta ei pitäisi kuulua kenenkään koulupäivään. Ensisijaisesti meidän aikuisten pitää herätä tähän asiaan. Tämä on tärkeää.

Kohtaamme päivittäin erilaisia ihmisiä ja olemme myös itse jonkun toisen mielestä ”erilaisia”. On kuitenkin selvää, ettemme voi olla kaikki samanlaisia, vaan itse asiassa jokainen meistä on erilainen ja ainutlaatuinen ja se on rikkaus.

Nykylapsilla on meidän sukupolveamme paremmat mahdollisuudet nähdä lapsesta asti erilaisia ihmisiä ja edellytykset ymmärtää, että erilaisuus onkin ihan tavallista.

Miksi siis tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä? Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, jotka joko itse kiusaavat, seuraavat kiusaamista sivusta tai pelkäävät tulevansa kiusatuiksi.

Kiusaamisen voi aiheuttaa mikä vaan; liian hyvä tai liian huono koulumenestys, vääränlaiset farkut, vanhempien ammatti, perheen auto tai kotitalo, väärä tai oikea vastaus kysymykseen tai ihan mikä vaan täysin satunnainen asia.

Eli ei auta keskittyä kitkemään niitä ”mahdollisesti kiusaamiselle altistavia asioita” ja rajoittamaan lapsen tai perheen ilmaisun ja olemisen vapautta. Sen sijaan pitää keskittyä kasvattamaan lasta erilaisuuden syvälliseen ymmärtämiseen ja siihen, että ketään ei saa ikinä eikä missään tapauksessa kiusata. Kiusaamista pitää käsitellä niin kotona kuin koulussa. Siitä pitää puhua suoraan, ei kierrellen.

Aika moni aikuinen sanoo olevansa suvaitsevainen mutta miten se kääntyy käytäntöön?

Lapsi on syntyessään suvaitsevainen. Ei pieni lapsi arvota kaverinsa ihonväriä, uskontoa, kulttuuria tai vaatemieltymyksiä. Asenteet tarttuvat vanhemmilta. Meillä vanhemmilla ja kaikilla aikuisilla on ihan valtava vastuu: meidän lapsemme toistavat meidän asenteitamme.

On tärkeää hyväksyä, että meitä on monenlaisia ja kaikki ovat yhtä arvokkaita. Erilaisuuden hyväksyminen lisää myös yhteisöllisyyttä. Jokaisen tulee elää oma elämänsä, tehdä omat valintansa ja kuunnella oman järkensä ja sydämensä ääntä. On tärkeää, että lasten tunnetaitojen ja empatian kehittymistä tuetaan.

Koulunkäynninohjaajina työmme on mahdollistaa hyvinvoiva, turvallinen ja kasvun mahdollistava lapsuus ja nuoruus oppilaille ja siihen ei kuulu koulukiusaaminen. Ennaltaehkäisevä työ kouluissa on sitkeää arkista puurtamista. Mutta se on myös heti kiusaamiseen puuttumista ja siitä puhumista. Yhteishenkeä on tärkeä luoda. Kiusaamisen vastainen työ on pitkäjänteistä, järjestelmällistä ja jokapäiväistä työtä.

On kaikkien velvollisuus puuttua kiusaamiseen, vaikka joskus ikäviin asioihin puuttuminen pelottaa aikuisiakin. Vanhempia ja koulun aikuisia tarvitaan katkaisemaan kiusaaminen, nostamaan ongelma esiin ja opettaa lapset toimimaan uudella tavalla. Aikuisia tarvitaan seuraamaan, että kiusaaminen varmasti loppuu.

JHL:n koulunkäynnin ohjaajien verkosto on tänäkin vuonna viemässä tärkeää viestiä, stop koulukiusaamiselle, lasten ja aikuisten tietoisuuteen.

Moninaisuuden kunnioittaminen on tärkeintä: Olemme erilaisia, mutta yhtä arvokkaita. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita omilla vahvuuksillaan. Nollatoleranssi kiusaamiselle. Koskee myös aikuisia.

Sanna Pihakivi

JHL Varsinais-Suomen KKO-verkosto

puheenjohtaja