Lukijalta: Onko kielitaitoa enää?

Miten voi kohentaa kielitaitoa Suomessa, kun ei enää löydy edes sanakirjoja kirjakaupoista? Onko Google se ainut sanakirja?

Mutta ovatko käännökset oikeita? Toiseksi, jos teet tietokoneella niin sanottuja käännöstöitä tai luet, ja pitäisi varmentaa ymmärrys, pitääkö olla kaksi näyttöä ja kaksi tietokonetta? Muuten menee aikaa, kun haet vuorotellen työn alla tai luvun alla olevan sivun esille ja sanakirjan sanan.

Ihmettelen, missä Suomi oikein nyt rypee kielikoulutuksessa? Onko se niin, että kustantamot yksin päättävät, mitä painetaan tai ei paineta? Jos näin on, ja olisin opetusministeriössä, määräisin että sen kustantamon, joka saa kustantaa ja painattaa kieltenopetuskirjoja, on myöskin kustannettava niin sanottu yleissanakirja kyseisestä kielestä. Ei oppikirjan sanakirja riitä.

Pitäisikö tulevaisuudessa hankkia esimerkiksi viiden vuoden oppikirjat missä on niihin kohdistuvat sanakirjat ja sitten jos lukee esimerkiksi ulkomaista sanomalehteä, hakea viidestä eri kirjasta, mahtaisiko jostakin löytyä sopiva käännössana?

Onpa ihmeiden aika. Olemmeko menossa niin sanottuun takapajulaan, kun ei näin yksinkertaisia asioita pystytä hoitamaan? Herää kysymys, onko opetusministeriöllä ja opetushallituksella mitään ymmärrystä missä mennään? Hyväksyvät kirjat mutta koulut päättävät, mitä oppilaat joutuvat ostamaan ja kustantamot hierovat käsiään koska tulo on taattu.

Onko digitalisaatio ja netti kaikkivaltias? Kun oppikirjat hyväksytään painettaviksi kustantamolle, voidaan edellyttää, että he myöskin painattavat yleissanakirjoja vastineeksi tarpeen mukaan.

Totuus on, että Turun kirjakaupoista niitä ei ainakaan löydy, muuta kun joitain pieniä niin sanotusti turistikäyttöön olevia taskumatkasanakirjoja, missä tekstitikin on niin pientä että tarvitsee suurennuslasin vaikka on hyvä näkö.

Kuka voi kertoa? Mistä löydän sanakirjat yleisimpiin kieliin?

Olof Dahlbom