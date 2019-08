Lukijalta: Nuorissa on tulevaisuus

Nyt kun henkilökohtainen työurani on kääntynyt maratonin juoksussa viimeisille kilometreille, toivottavasti hölkkävauhdin pitämiseksi ennen maalinauhan katkaisua, on hyvä katsoa taaksepäin, miten Suomen porukassa on pysytty mukana.

Mitä meille 1950-luvun lopulla syntyneille oli kotomaassamme ja köyhässä Kainuussa tarjolla? Muistan kuinka naperona pyöräilimme maalikylille ja sieltä löytyi suuri ovi, ovi jota emme yksin jaksaneet avata ilman apua.

Tuon oven takaa paljastui kirjasto. Kirjasto, aarrekammio, jonka merkitys selvisi vuosien mittaan. Ensi alkuun Viisikot, Tarzanit, Pertsat ja Kilut ja myöhemmin Mika Waltarit, Herman Hesset, Hannu Salamat…

Entäpä yleisradio vain kaksine kanavineen sekä tv-tarjonnasta että radiopuolelta? Suhteellisen kallis televisiovastaanotin ja luvat päälle. Jos ja kun mustavalkoinen vastaanotin oli saatu hankittua tiukkojen neuvottelujen ja säästämisen avulla, syvennyttiin perheiden voimin iltojen tarjontaan.

Olihan sitä monenlaista ja tv-teatteria. Miten nyt jälkeenpäin muistankin kun katsottiin esimerkiksi nyt Yle Areenassa esitettävää Pirkko Saision Elämänmenoa, joka silloin tarjosi teatterielämykset kotisohvalle, vaikken sitä silloin täysin tajunnut.

Ja radion puolelta Beatlesit sukelsivat tajunnan virtaan, Jake Nymanin Nuorten sävellahjan ollessa viikon odotetuimpia ohjelmia. Kuinka inhottiinkin lauantain toivottuja, joka nyt on Yleisradion parhaimpia anteja.

Entäpä opiskelu? Keskikoulumme muuttui peruskouluksi. Kaikille tarjoutui mahdollisuus varallisuuteen katsomatta saada perusopetusta, vaikkei se silloin niin autuaalta meistä naperoista tuntunut.

Ilmapiiri oli kyllä koulutusmyönteinen. Sodan käyneet ”ukot” patistivat meitä käymään kouluja, ettei tarvitse sontatalikon varressa loppuikäänsä temmeltää.

Ja liikunnan tarjosi polkupyörä, joka vaihtui pappatunturiin vaikkei sitä ikääkään niihin kahvoihin aina ollut. Nykyään touhottetaisiin hyötyliikunnasta, joka ennen oli siirtymistä kotinurkista maalikylille.

Tämä marmatus ei tarkoita sitä, että ennen oli paremmin. Ei ollut. Nuorehko Suomi tarjosi kuitenkin mahdollisuudet ponnistella säälliseen ammattiin ja toimentuloon.

Työtä ja vaivaahan se itse kultakin vaati niin kuin pitääkin. Ja sitä työtä ja vaivaa olkoon myös tulevalla 2020–2030-luvun nuorisolla.

Kunhan muistetaan ja tehdään työtä sen eteen mistä pienen kansakunnan menestystekijät pulppuavat: koulutus ja sivistys. Ei tarvinne mainita, miten järkyttävän puusilmäisesti on kuviteltu koulutusta ja sivistystä vähentämällä saadun aikaan merkittäviä kassavirtoja. Kenelle?

Siitä, onko tulevalla nuorisolla maapallon ilmaston puolesta mahdollisuutta saada koulutusta ja sivistystä, en ole täysin huolestunut. Nykyinen nuoriso on jo osoittanut ryhdikkyytensä vaatimalla pukusetiä ja jakkupukutätejä ryhtymään heti toimiin, että voimme säällisesti elää ja toimia telluksellamme tulevaisuudessakin.

2020- ja 2030-luvun Suomi ja suomalaiset. Ei exell-taulukko-miehet ja -naiset meitä kansakuntien kärkimaissa pidä. Sen tekee koulutus ja sivistys. Ja voihan sillä polkupyörällä onnellisena kirmaista maalikylille useammankin kerran.

Ja voimme hyvillä mielin todeta: Näin on aina ollut ja näin on oleva.

Jorma Kemppainen

toisinaan ajattelija, Masku