Lukijalta: Kuu kiurusta kesään – kuinka kauan uuteen soteen?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on kertonut julkisuuteen hallituksen kaavailuja sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi. Uudet painopisteet ovat terveyskeskusten lääkäri- ja hoitajaresurssien lisääminen ja lääkärivastaanotolle pääsy viimeistään viikon odotuksella.

Terveyskeskuksiin on tarkoitus saada 1 000 lääkäriä lisää. Vanhusten hoito- ja hoivakotien hoitajahenkilöstön vähimmäismitoitus 0,7 jokaista asukasta kohti edellyttää noin 4 000 hoitajaa lisää. Tulevan syksyn aikana ministeri Kiurun mukaan tehdään esitykset siitä, miten tähän päästään.

Valinnanvapaus on poistunut kuvasta. Kun ajatellaan sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita, on palattu uudistuksen pääasiaan. Kaikille kansalaisille kuuluvat yhdenvertaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut maamme kaikilla alueilla asuinpaikasta riippumatta.

Nyt järjestämisvastuu kuuluu kunnille ja niiden kuntayhtymille. Uudessa hallitusohjelmassa on lyöty lukkoon se, että järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Isommat alueet ovat alusta asti olleet tavoitteena.

Valinnanvapaus kaatui Suomen perustuslakiin. Lakisääteisten peruspalvelujen kilpailuttaminen ja tuottaminen markkinatalouden pelisäännöillä on ristiriidassa perustuslain kanssa. Isompia alueita ovat jo edustaneet kuntayhtymät, joista tärkeimpinä sairaanhoitopiirit keskussairaaloineen ja viiden yliopistosairaalan erva-alueineen eli niin sanottuine miljoonapiireineen.

Myös sosiaalipalveluissa on isoja kuntayhtymiä. Maakuntien järjestämisvastuusta on jo paljon hyviä kokemuksia muun muassa Etelä-Karjalan Eksotesta ja Pohjois-Karjalan Siun sotesta. Suurten kaupunkien sote-palvelujen kehittämistä on myös tehty ja valmisteltu pitkälle sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

Edessä on useita isoja haasteita ja ratkaisuvalintoja. Tietojärjestelmät ja digitalisaatio merkitsevät uusia mahdollisuuksia sote-palveluissa ja yhteistyössä. Lääketieteen ja teknologian kehitys on ollut huimaa.

Väestömme ikärakenne vanhenee nopeasti ja tulee vaatimaan paljon enemmän lisäresursseja kuin edellä mainitut lääkäri- ja hoitajalisäykset. Ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveystyö ja kuntoutus tarvitsevat lisää arvostusta ja resursseja. Sosiaalivakuutusuudistus on jättihanke, joka on saatava myös alkuun tämän hallituskauden aikana.

Paljon on kiinni myös rahasta. Julkisen talouden kustannusvaje ja huoltosuhteen heikkeneminen ovat jo 2020-luvulla suuret uhkatekijät valtion ja kuntien talouden tasapainolle. Enää ei puhuta sote-uudistuksella saatavasta kolmen miljardin säästöstä, vaan mahdollisuudesta hillitä kustannusten kasvua muutamalla miljardilla. Sosiaalivakuutusuudistuksen merkitys tulee olemaan suuri. Valtion sekä maakuntien ja kuntien kustannusten jako sekä palvelujen käyttäjien maksuosuus on ratkaistava kestävällä tavalla. Julkista taloutta ja julkisia palveluja ei voi pitkään hoitaa velkarahalla.

Sote-uudistus vaatii hyvää suunnittelua ja johtamista sekä riittävästi koulutettua ja tehtävänsä osaavaa henkilökuntaa. Tarvitsemme enemmän ihmisten hoitajia ja vähemmän koneiden hoitajia.

Uudistustyötä tehdään jatkuvasti. Toiminnan kehittäminen ja palvelujen parantaminen on jatkuva prosessi, joka toteutuu ja onnistuu tekemisen tasolla. Koulutus, palkkaus ja työn arvostus ovat asioita, joiden tulee olla kunnossa.

Jotain on pahasti vialla, jos kymmenet tuhannet hoitoalalle koulutetut ovat siirtyneet muihin tehtäviin ja tuhannet lähteneet töihin ulkomaille.

Terveyskeskuslääkärien saamiseksi on osaavan yleislääkärin tehtävä nostettava arvoonsa. Maaseutu tarvitsee ”kunnanlääkärinsä” ja kaupungit asiakkaat tuntevat ”omalääkärinsä”. Näin voidaan varmistaa hoitoonpääsy ajallaan sekä tarvittavat tutkimukset ja hoitotoimet. Se ei onnistu ilman riittävää perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajahenkilökuntaa.

Sote-uudistuksen isot ratkaisut ovat eduskunnan päätettäviä asioita, jotka edellyttävät laajaa parlamentaarista yhteistyötä. Uudistuksen päälinjat ja tavoitteet eivät saisi muuttua hallitusten vaihtuessa. Siitä kärsivät kansalaiset ja kaikki osapuolet puolueista riippumatta. Jos uuden eduskunnan ja hallituksen jotain pitää ehdottomasti viedä maaliin, on se varmasti sote-uudistus.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä), Turku