Lukijalta: Rinteen hallitusohjelman verolinja ei ole vasemmistolainen

Mielikuvan ja todellisuuden välillä on ero, jota eivät edes kaikkein kokeneimmat politiikan seuraajat osaa erottaa. Esimerkiksi Unto Hämäläinen kuvasi, että ”Rinteen kunnianhimoinen – joskin julkilausumaton – tavoite on murtaa Suomessa pitkään vallinnut porvarillinen hegemonia (HS 28.8.).” Hämäläisellä on yleensä tietoa taustoista, mutta analyysi ei vastaa hallitusohjelmasta saatavaa kuvaa hallituksen linjasta.

Vasemmisto-oikeisto akselille voidaan tietenkin sijoittaa kaikenlaisia politiikan ulottuvuuksia. Clintonin kaudella tunnetuksi tuli lause ”It’s the economy, stupid”. Edustamani – ehkä jo vanhanaikaisen – näkemyksen mukaisesti vasenta ja oikeaa erotellessa talous on kuitenkin tärkein, ja verotus aivan erityisesti.

Rinteen hallitusohjelmasta ei löydy veropolitiikasta mitään käännöstä vasempaan päin. Tai jos löytyy, niin 180 asteen kiepaus Sipilän linjoille.

Ensinnäkin hallitusohjelmassa ei puututa kikyn antamaan yritysten sairausvakuutusmaksun väliaikaiseen muutokseen, vaan työantajien alennus jatkuu ja aiheuttaa valtiolle jatkossa 0,45 miljardin vuotuisen menon. Se on moninkertainen suureen eläkekorjaukseen verrattuna.

Säilyttävän linjan vahvistaa Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen Porissa hallitusohjelmasta lausuma kanta: ”Veronmaksajain keskusliitto pitää hallituksen vero-ohjelmaa kokonaisuutena toistaiseksi lohdullisena, koska yritys- ja pääomaverot eivät nouse.”

Eli hallitusohjelmassa on betonoitu työn ja pääoman välinen verorakenne, vaikka läntisen maailman talouslehdistössä käydään juuri nyt ilman vasemmistolaisia painotuksia keskustelua siitä, että rakennemuutoksia verotuksessa olisi syytä tehdä, kuten OECD hiljattain patisti ”Euroopan maita käyttämään rahaa kysyntää kiihdyttävästi.”

Suomessa on tätä kohtaa toistettu ja puhuttu sen yhteydessä vain velan kasvusta, vaikka OECD:n raportissa kehotettiin toteuttamaan rakenneuudistuksia, joihin sisältyisi ”parempi koulutuspolitiikka ja verotuksen siirtäminen tuloista omaisuuteen.”

Alhaiset korotkaan eivät ole saaneet aikaan riittävästi investointeja, sen sijaan ne ovat nostaneet ja nostavat omaisuusarvoja, joten omaisuuden verottaminen olisi myös oikeudenmukaista ja tehostaisi pääomien suuntaamista paremman tuottavuuden suuntaan.

Pääministeri Rinne on kertonut ihailevansa Rafael Paasiota. Hän on samalla Paasion kanssa saman tilanteen uhri: Paasiokin joutui vasemmistoenemmistöstä huolimatta noudattamaan aika kovaa talouspolitiikkaa, jonka hänelle oli hahmotellut Mauno Koivisto.

Koivisto piti tärkeänä, että SKDL:n hallituksessa ollessa politiikan pitää olla keskustalle sopivaa, siis porvarillisempaa. Näinhän tässä nytkin punavihreiden verolinjojen kanssa kävi.

Mikko Rönnholm

sd, Naantali