Lukijalta: Suomalaiset haluavat hoitaa veroasiansa verkossa

Eeva Donner harmitteli kirjoituksessaan ”Digitalisaatio on hyvä renki – Suomessa siitä on tullut isäntä” (TS 21.7.), miten ulkosuomalaisten, eläkeläisten ja digitaidottomien veroasioinnista on tehty vaikeaa ja henkilökohtaista palvelua on vaikea saada. Verohallinnon tavoitteena on positiivinen asiakaskokemus. Harmillista, että kirjoittajan kohdalla emme tässä onnistuneet.

Suomessa on voinut hoitaa veroasioita Verohallinnon sähköisissä palveluissa jo pitkään. Nykyisin käytössä olevassa Verohallinnon OmaVero-palvelussa voi yhdellä kirjautumisella hoitaa lähes kaikki veroasiat, esimerkiksi täydentää veroilmoitusta tai hakea muutosverokorttia.

Sähköisten palveluiden lisäksi veroasioita voi kuitenkin edelleen hoitaa halutessaan vaikkapa asioimalla verotoimistossa, ilmoittamalla tietoja paperilomakkeella tai soittamalla puhelinpalveluun.

Suomessa sähköinen asiointi on kuitenkin ylivoimaisesti suosituin tapa hoitaa veroasiat ja se on kasvanut vuosi vuodelta. Viime keväänä alle 46-vuotiaista veroilmoituksen täydentäjistä peräti 96 prosenttia teki täydennykset sähköisesti OmaVero-palvelussa. Myös yli 69-vuotiaiden keskuudessa OmaVero oli suosituin tapa täydentää veroilmoitusta: yli puolet heistä toimi verkossa.

Verohallinto ohjaa ja neuvoo veronmaksajia sähköisessä asioinnissa, unohtamatta kuitenkaan muitakin asiointikanavia käyttäviä.

Sähköisessä asioinnissa on monia hyötyjä. OmaVeroon on jokaisella veronmaksajalla yhtä lyhyt matka, olipa kotikunta missä päin tahansa Suomea tai asuinpaikka vaikkapa ulkomailla.

Verkossa voi asioida ympäri vuorokauden, koska palvelun käyttö ei ole riippuvainen verotoimiston aukioloajoista. Palveluun kirjautumisessa tarvitaan suomalaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Hilkka Pelander

ylitarkastaja, Verohallinto