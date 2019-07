Lukijalta: Karinakodin toimintaa on jatkettava

Moni sanoi, että sen tunsi jo ovella. Karinakodin hyvän hengen ja ilmapiirin. Henki huokui rauhaa, turvallisuutta ja potilaan kunnioittamista.

Mistäkö se hyvä henki sitten syntyi?

Se syntyi siitä, kun vuosia yhdessä työskennelleet hoitajat ja lääkärit luottivat toisiinsa ja tekemiseensä. He halusivat suoda niin kuolevalle kuin hänen läheisilleenkin mahdollisuuden elää täyttä elämää siten, että hoitovastuu kuului ammattilaisille ja kaikkia potilaan oireita hoidettiin parhaimmilla tiedossa ja käytössä olevilla keinoilla. Hyvä henki syntyi halusta olla ihminen ihmiselle.

Spekulaatioita Karinakodin jatkosta on riittänyt. Olemme viettäneet kesää epätietoisina siitä, saammeko vielä palata rakkaan työmme pariin Karinakotiin. Päättääkö Turun kaupunginhallitus, että Turussa tarvitaan jatkossakin vaativan erityistason laitosmuotoisia saattohoitopaikkoja?

Turkulaisten lisäksi niitä paikkoja tulevat tarvitsemaan myös Turun lähikuntien parantumattomasti sairaat asukkaat, ennemmin tai myöhemmin, vaikka nyt siellä kovin hiljaa ollaankin ja vakuutellaan pärjäämistä ”omin avuin”.

Toivomme, ettei kukaan joudu siihen täysin epäinhimilliseen päivystyskäyntirumbaan täällä Varsinais-Suomessa, johon ”Saattohoitoa ei saa kotiin riittävästi – päivystys ja sairaalat joutuvat paikkaamaan tilannetta” -artikkeli (THL 15.7.) viittasi.

Haluamme oikaista väitteitä ja oletuksia, joihin usein törmäsimme työskennellessämme Karinakodissa.

”Karinakotiin turkulainen saattohoitopotilas on päässyt aina halutessaan.” Valitettavasti ei ole päässyt. Karinakodin henkilökunta kuuli lukuisia kertoja omaisilta ja potilailta siitä, ettei heille kerrottu mahdollisuudesta lainkaan tai jopa valehdeltiin, että Karinakoti on täynnä tai ettei siellä ole edes lääkäriä.

”Karinakotia on viime vuosina käyttänyt ainoastaan Turun kaupunki.” Vuonna 2018 joka viides potilas tuli muualta kuin Turusta.

”Karinakoti on juuttunut 1990-luvulle.” Karinakodin toimintakäsikirja päivitettiin vuosina 2018–2019. Tästä tunnustuksena myönnettiin keväällä 2019 ISO 9001 -laatu-sertifikaatti.

”Karinakodin hoitohenkilökunnalla ei ole tarpeeksi koulutusta palliatiivisesta ja saattohoidosta.” Olemme lähes kaikki työskennelleet Karinakodissa yli 15 vuotta. Lähes koko hoitohenkilökunta on suorittanut Turun ammattikorkeakoulun räätälöimän palliatiivisen hoitotyön 20 opintopisteen koulutuksen, eikä toki voida unohtaa muita lukuisia koulutuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Entinen työnantajamme, Lounais-Suomen saattohoitosäätiö, kannusti koulutuksiin. Euroopan saattohoitokoteihin olemme päässeet tutustumaan monen reissun verran, niistä kiitos monille yksityisille lahjoittajille.

”Kaskenlinnan on helpompi yhdistää kotisaattohoito ja osastohoito.” Saattohoitosäätiö haki ja sai viranomaisilta tarvittavat luvat kotisaattohoitotoiminnan käynnistämiseksi. Neuvottelut Turun kaupungin edustajien kanssa kuitenkin osoittivat nopeasti, että ainoa palvelu, jota saattohoitosäätiö olisi saanut tuottaa, oli yöhoito. Kustannukset tähän vuorokaudenaikaan tarjottavalla palvelulla ovat luonnollisesti kaikkein kalleimmat, eli resursseja ei tiukassa taloustilanteessa toiminnan käynnistämiselle ollut. Ajatus kotisaattohoidosta piti haudata.

”Samanlaiset seinät on sairaalassakin.” Meillä on meren rannalla arkkitehtien Casa-grande ja Haroma varta vasten saattohoitokodiksi suunnittelema kaunis talo, jonka ikkunoista väsyneinkin potilas voi omasta vuoteestaan katsella merta, metsää, luonnonvoimia ja metsäneläimiä.

”Karinakodissa ei ole aina lääkäriä.” Fyysisesti lääkäri on paikalla arkipäivisin virka-aikana. Muulloin omat, tutut lääkärit ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri puhelimitse. Kokenut hoitohenkilökunta pystyy useimmiten jo ennakoimaan eteen tulevia tilanteita ja muutoksia potilaan voinnissa. Muutoksiin reagoidaan heti niiden ilmaantuessa lääkärin ennalta tekemän lääkityssuunnitelman mukaisesti, tarvittaessa lisäohjeita saaden. Karinakodin kaikilla vakituisilla lääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys ja pitkä kokemus saattohoitopotilaiden hoidosta.

”Karinakotiin ei pääse yöllä.” Kyllä pääsee, kunhan esitiedot on ilmoitettu ennakkoon ja hoitava lääkäri tehnyt saattohoitopäätöksen.

Karinakoti oli ja toivottavasti on jatkossakin rauhallinen, kodinomainen, tuttu ja turvallinen. Työhön vahvasti sitoutunut henkilökunta tunsi potilaat ja läheiset. Korvaamattomina vierellä kulkivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset.

Vierailuaikoja ei ollut, kylään sai piipahtaa myös rakas lemmikki. Karinakodin tilat sallivat useammankin läheisen samanaikaisen läsnäolon ja yöpymisen. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita ja halutessaan ne sai kalustaa oman mielensä mukaiseksi. Lapsille ja nuorille vierailijoille on järjestetty oma nurkkauksensa.

Kuntalaisaloite keräsi lyhyessä ajassa yli 5 000 nimeä. Ei liene epäselvää, kuinka tärkeäksi kansalaiset (äänestäjät) kokevat Karinakodin toiminnan jatkumisen. Yksityisen henkilön keräämä adressi keräsi myös yli 2 500 allekirjoitusta.

Keskustelu on jumiutunut joko/tai-linjaan Kaskenlinna tai Karinakoti, vaikka ajatuksen pitäisi olla jo ihan toisella tasolla. Sellaisella, jossa koko maakunnan tasolla tehtäisiin pikaisia päätöksiä siitä, miten saattohoitoa ja hoitoon pääsyä voidaan kehittää ja taata niiden tasapuolisuus kaikille alueen asukkaille.

Kesäkuun lopulla, muutamia päiviä ennen ovien sulkemista, kutsuimme toista sataa turkulaista päättäjää vierailulle Karinakotiin. Kahvikupposen äärellä kymmenkunta paikalle saapunutta päättäjää ja me, irtisanottu henkilökunta, kävimme antoisaa keskustelua niin saattohoidon kansallisesta tilanteesta kuin Karinakodin mahdollisesta jatkosta.

Päätösvalta asiassa on nyt Turun kaupunginhallituksella. Haluamme näyttää Karinakodin upean miljöön ja sen kuuluisan hyvän hengen myös heille, siksipä jälleen lähetimme vierailukutsun, 6.8. kokoonnumme uudestaan. Toivomme, ettei kukaan halua kieltäytyä kutsusta.

Suomi on täynnä säätiöitä ja yhdistyksiä, jotka tuottavat erilaisia palveluja. Niitä johtavat ihmiset, jotka ovat joko poliittisin syin tai oman kiinnostuksensa mukaan hakeutuneet tehtäviin. Kilpailu on kovaa, omaa osaamistaan on ymmärrettävä markkinoida, pitää erottua positiivisesti kilpailijoista, olla näkyvä ja kuuluva.

Talousasioista vastaavien tulee olla ammattilaisia, etusijalla on oltava osaaminen, ei pelkkä kiinnostus.

Hanna Ansas, Rose Silanterä, Linda Heino, Hannele Hiivola, Leevi Sandell, Taina Reponen, Eevaliisa Kuoppala, Anne Hänninen, Riitta Kipinoinen, Satu Wärnhjelm, Saila Paajanen, Annamari Rivero, Kirsi Koski, Nina Öhman, Airi Närvänen, Tiina Nurmi, Satu Nurmela