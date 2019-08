Lukijalta: Hyvinvointimme perusta on koulutuksessa ja osaamisessa

Tässä on Antti Rinteen ruisleipä -artikkeli (HS Kuukausiliite 7/2019) viritti minussa uudelleen huolen suomalaisista nuorista. Tuon ”ruisleivän” mukaan Suomessa on 9,2 prosenttia työvoimaan kuulumattomia opiskelijoita (317 000). Myös OECD:n julkaisun mukaan koulutuksen ja työn ulkopuolella oli vuonna 2015 yli 18 prosenttia 20–23-vuotiaista nuorista.

Mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren pois koulutuksesta ja työelämästä. Usein taustalla on ylisukupolvista ja kasautunutta huono-osaisuutta.

Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin tulee panostaa, sillä vaihtoehtona on nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen. Opetukseen ja ohjaukseen tarvitaan selvästi enemmän resursseja.

Millainen on meidän nuorten tilanne tänä kesänä? Ovatko kaikki saaneet opiskelupaikan? Onneksi ammatillisella toisella asteella on niin sanottu jatkuva haku ja opiskelupaikkoja on vielä jäljellä.

Koulutus on paras turva syrjäytymistä ja näköalattomuutta vastaan. Koulutus tukee ja vahvistaa yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvua sekä antaa valmiuksia työelämään.

Koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen nuoruus. Tarvitaan vain tarpeeksi tukea ja resursseja.

Sirkka Saarikoski

varapuheenjohtaja, Ammatilliset opettajat AO ry

puheenjohtaja, OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys