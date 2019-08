Lukijalta: Luova talous toisi valoa synkkeneviin lukuihin

Viihteen väki olisi valmiina auttamaan, jos heitä kuultaisiin. Marko “Make” Maunukselan suora puhe A-studiossa poiki laajasti tukijoita. Iskelmäkansa ja Suomi-viihde edustavat demokratiassamme määräenemmistöä. Heitä on laillinen pakko kuulla.

Suomessa osataan musiikin teko, mutta sitä ei kyetä omistamaan ja saamaan tuottamaan oikeudenmukaisesti. Miksi sen omistajaohjaus yhä lahjoitetaan ulkomaille?

Maunuksela tuskaili kun levy-yhtiöt eivät satsaa iskelmään. Jos 70 vuotta lailla suojatussa tekijänoikeusinvestoinnissa ei ole kotimaista intressiä, on turha anella ulkomaisia levyjättejä luopumaan tarjotusta kilpailuedusta.

He eivät ole täällä tuottamassa levyjä, vaan rahaa omistajilleen. Paras tulos saadaan pintakermasta, joten pieni kielialue ja sen alakulttuurit jäävät vaille tarjontaa.

Tuotanto, sen promootio ja vaaditut jakelupalvelut ovat miljoonia vaativa investointi. Iskelmätarjonnalle on yhä oltava fyysinen jakelu suoratoiston rinnalla.

Toistaiseksi mikään rahoitusjärjestelmä ei ole ollut kiinnostunut tästä potentiaalista, vaikka Goldman Sachs ennustaa suoratoiston kasvattavan markkinat Suomessa lähelle puolta miljardia vuodessa.

Kun omistus on ulkomailla, raha siirtyy ensin Ruotsiin ja sieltä parempaan verokohteluun.

Ed Sheeran on hyvä esimerkki. Hän on maailman suosituin artisti, josta valtaenemmistö ei ole edes kuullut. Sheeran ja levy-yhtiöt tekevät erinomaista työtä, mutta eivät Suomen taloudelle.

Artistiemme brändit ja tuotannot syntyvät suomalaisella osaamis- ja kultturipääomalla tuontitavaraksi.

Kuinka voisi panostaa työhön, jonka arvo on täkäläisissä rahoituslaitoksissa nolla? Viihteessä on suurtyöttömyys, vaikka kysyntää ja vapaata ostovoimaa on yltäkyllin.

Perustuslain edellyttämät yhdenvertaiset toimintaedellytykset eivät toteudu kotimaiselle toimijalle, vaikka koko viihteen ekosysteemi on miljardibisnes. Sen ansainnan lähde on hyvinvoiva artisti ja hänelle tehdyt vetovoimaiset hitit.

Sellainen maa, joka ei usko kulttuuripääomiinsa ja osaajiinsa, tekee koko väestöstään ulkomaisen rahatalouden palveluskuntaa.

Erkki Puumalainen